Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АдГ" потребовала не передавать Украине ТЭЦ "Северного потока" - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260523/tets-870162747.html
"АдГ" потребовала не передавать Украине ТЭЦ "Северного потока"
"АдГ" потребовала не передавать Украине ТЭЦ "Северного потока" - 23.05.2026, ПРАЙМ
"АдГ" потребовала не передавать Украине ТЭЦ "Северного потока"
Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала в бундестаге сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине и не передавать ее... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T14:16+0300
2026-05-23T14:16+0300
энергетика
газ
германия
украина
европа
дмитрий песков
адг
северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
БЕРЛИН, 23 мая - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала в бундестаге сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине и не передавать ее Украине, сообщается в пресс-релизе фракции АдГ. Ранее немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе, и передать ее Украине. Именно в Лубмине оканчиваются оба трубопровода "Северного потока". "Фракция АдГ в бундестаге требует сохранить теплоэлектроцентраль на площадке Лубмин", - заявил спикер фракции АдГ по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм. Он отметил, что в то время как Германия страдает от огромного роста цен на энергоносители и потери рабочих мест в промышленности, в Мекленбурге - Передней Померании собираются демонтировать полностью исправную ТЭЦ и подарить ее стране, которая предположительно, и взорвала "Северные потоки". Политик подчеркнул, что для такой индустриальной страны, как Германия, альтернативное энергоснабжение за счет ветра и солнца не способно обеспечить надежное энергоснабжение. "Правительство ФРГ справедливо планирует строительство новых газовых электростанций, а для них требуется как можно более дешевый газ. После окончания конфликта на Украине он снова может пойти по "Северному потоку". Быстрый ввод в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока - 2" помог бы вернуть конкурентоспособность немецкой промышленности. Поэтому необходимая для этого энергетическая установка должна оставаться на своем месте", - сказал Хольм. По словам политика, демонтаж электростанции в Лубмине уничтожит стратегическую альтернативу для Германии, причем на многие годы вперед. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
германия
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, германия, украина, европа, дмитрий песков, адг, северный поток - 2
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, АдГ, Северный поток - 2
14:16 23.05.2026
 
"АдГ" потребовала не передавать Украине ТЭЦ "Северного потока"

"АдГ" потребовала сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 23 мая - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала в бундестаге сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине и не передавать ее Украине, сообщается в пресс-релизе фракции АдГ.
Ранее немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе, и передать ее Украине. Именно в Лубмине оканчиваются оба трубопровода "Северного потока".
"Фракция АдГ в бундестаге требует сохранить теплоэлектроцентраль на площадке Лубмин", - заявил спикер фракции АдГ по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм.
Он отметил, что в то время как Германия страдает от огромного роста цен на энергоносители и потери рабочих мест в промышленности, в Мекленбурге - Передней Померании собираются демонтировать полностью исправную ТЭЦ и подарить ее стране, которая предположительно, и взорвала "Северные потоки". Политик подчеркнул, что для такой индустриальной страны, как Германия, альтернативное энергоснабжение за счет ветра и солнца не способно обеспечить надежное энергоснабжение.
"Правительство ФРГ справедливо планирует строительство новых газовых электростанций, а для них требуется как можно более дешевый газ. После окончания конфликта на Украине он снова может пойти по "Северному потоку". Быстрый ввод в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока - 2" помог бы вернуть конкурентоспособность немецкой промышленности. Поэтому необходимая для этого энергетическая установка должна оставаться на своем месте", - сказал Хольм.
По словам политика, демонтаж электростанции в Лубмине уничтожит стратегическую альтернативу для Германии, причем на многие годы вперед.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ЭнергетикаГазГЕРМАНИЯУКРАИНАЕВРОПАДмитрий ПесковАдГСеверный поток - 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала