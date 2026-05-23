"АдГ" потребовала не передавать Украине ТЭЦ "Северного потока"

Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала в бундестаге сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине и не передавать ее... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T14:16+0300

БЕРЛИН, 23 мая - ПРАЙМ. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала в бундестаге сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине и не передавать ее Украине, сообщается в пресс-релизе фракции АдГ. Ранее немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе, и передать ее Украине. Именно в Лубмине оканчиваются оба трубопровода "Северного потока". "Фракция АдГ в бундестаге требует сохранить теплоэлектроцентраль на площадке Лубмин", - заявил спикер фракции АдГ по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм. Он отметил, что в то время как Германия страдает от огромного роста цен на энергоносители и потери рабочих мест в промышленности, в Мекленбурге - Передней Померании собираются демонтировать полностью исправную ТЭЦ и подарить ее стране, которая предположительно, и взорвала "Северные потоки". Политик подчеркнул, что для такой индустриальной страны, как Германия, альтернативное энергоснабжение за счет ветра и солнца не способно обеспечить надежное энергоснабжение. "Правительство ФРГ справедливо планирует строительство новых газовых электростанций, а для них требуется как можно более дешевый газ. После окончания конфликта на Украине он снова может пойти по "Северному потоку". Быстрый ввод в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока - 2" помог бы вернуть конкурентоспособность немецкой промышленности. Поэтому необходимая для этого энергетическая установка должна оставаться на своем месте", - сказал Хольм. По словам политика, демонтаж электростанции в Лубмине уничтожит стратегическую альтернативу для Германии, причем на многие годы вперед. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

