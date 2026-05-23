Лесные тропинки могут переоборудовать под велосипедные и пешеходные дорожки
2026-05-23T04:26+0300
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Федеральное агентство лесного хозяйства РФ поддерживает внесенный накануне в Госдуму законопроект, по которому лесные тропинки, пролегающие под кронами деревьев, могут быть переоборудованы под велосипедные, пешеходные и беговые дорожки при условии, что их размещение не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса, заявил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Правительство России одобрило оборудование лесных тропинок под велосипедные и пешеходные дорожки. Мы поддерживаем эту инициативу", - сказал Советников.
Он отметил, что деревья при таком благоустройстве рубиться не будут.
"Текст законопроекта будет доработан и синхронизирован с другими законопроектами, связанными с рекреацией в лесах", - добавил глава Рослесхоза.
Кроме того, возможность проектирования и размещения таких объектов на конкретных лесных участках будет рассматриваться при экспертизе проекта освоения лесов, заверил Советников.
"Дорожки по своим характеристикам и с учетом их расположения под кронами деревьев не будут предназначены для проезда автотранспорта и будут создаваться исключительно для благоустройства территории, где гуляют и отдыхают граждане", - добавил он.
По факту благоустраивать и приводить в порядок будут, что называется "народные тропы", которые известны каждому в своем регионе, заключил глава Рослесхоза.
Рослесхоз поддержал проект об оборудовании лесных тропинок под кронами деревьев
