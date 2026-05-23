Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За несколько часов". В США сделали заявление о наступлении Украины - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/ukraina-870154162.html
"За несколько часов". В США сделали заявление о наступлении Украины
"За несколько часов". В США сделали заявление о наступлении Украины - 23.05.2026, ПРАЙМ
"За несколько часов". В США сделали заявление о наступлении Украины
В случае, если Украина решится на наступление, она рискует потерять свои вооруженные силы за считанные часы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T01:26+0300
2026-05-23T01:26+0300
украина
россия
всу
сша
запорожская область
дуглас макгрегор
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В случае, если Украина решится на наступление, она рискует потерять свои вооруженные силы за считанные часы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."У украинцев сегодня нет никакой другой военной силы, кроме дронов. Вот и все, что у них осталось. Они не могут начать наземное наступление — потеряют всех за несколько часов", — заявил аналитик.По его словам, украинские вооруженные силы не способны на продвижение и не смогут надежно закрепиться на новых территориях.Согласно данным Минобороны, за минувшую неделю российская армия освободила пять населенных пунктов, включая Верхнюю Терсу в Запорожской области, уничтожив до 7830 солдат и 106 бронетехники на различных направлениях. Также российские силы нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям украинской военной промышленности, объектам энергетического комплекса, связанным с украинскими вооруженными силами, и инфраструктуре украинских боевиков.
https://1prime.ru/20260522/ukraina-870123421.html
украина
сша
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, всу, сша, запорожская область, дуглас макгрегор
УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, США, Запорожская область, Дуглас Макгрегор
01:26 23.05.2026
 
"За несколько часов". В США сделали заявление о наступлении Украины

Аналитик Макгрегор: Украина быстро потеряет свои войска, если начнет наступление

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В случае, если Украина решится на наступление, она рискует потерять свои вооруженные силы за считанные часы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.

"У украинцев сегодня нет никакой другой военной силы, кроме дронов. Вот и все, что у них осталось. Они не могут начать наземное наступление — потеряют всех за несколько часов", — заявил аналитик.

По его словам, украинские вооруженные силы не способны на продвижение и не смогут надежно закрепиться на новых территориях.
Согласно данным Минобороны, за минувшую неделю российская армия освободила пять населенных пунктов, включая Верхнюю Терсу в Запорожской области, уничтожив до 7830 солдат и 106 бронетехники на различных направлениях. Также российские силы нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям украинской военной промышленности, объектам энергетического комплекса, связанным с украинскими вооруженными силами, и инфраструктуре украинских боевиков.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
"Это их спасение." В США удивились действиям Украины в отношении России
Вчера, 01:30
 
УКРАИНАРОССИЯВСУСШАЗапорожская областьДуглас Макгрегор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала