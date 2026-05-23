"За несколько часов". В США сделали заявление о наступлении Украины

2026-05-23T01:26+0300

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В случае, если Украина решится на наступление, она рискует потерять свои вооруженные силы за считанные часы, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."У украинцев сегодня нет никакой другой военной силы, кроме дронов. Вот и все, что у них осталось. Они не могут начать наземное наступление — потеряют всех за несколько часов", — заявил аналитик.По его словам, украинские вооруженные силы не способны на продвижение и не смогут надежно закрепиться на новых территориях.Согласно данным Минобороны, за минувшую неделю российская армия освободила пять населенных пунктов, включая Верхнюю Терсу в Запорожской области, уничтожив до 7830 солдат и 106 бронетехники на различных направлениях. Также российские силы нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям украинской военной промышленности, объектам энергетического комплекса, связанным с украинскими вооруженными силами, и инфраструктуре украинских боевиков.

украина, россия, всу, сша, запорожская область, дуглас макгрегор