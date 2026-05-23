"Зеленского свергнут". В США обвинили Европу в провокации

2026-05-23T04:30+0300

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Украинскую армию ожидает уничтожение, а Владимира Зеленского свергнут из-за коррупции, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ."Украинская армия падет и Зеленского свергнут. Я думаю, что его в конце концов свергнут из-за всех этих коррупционных скандалов, которые доказывают, что он такой же коррумпированный, как и все остальные", — заявил аналитик. Вместе с тем он отметил, что украинская армия находится на грани краха. "Я бы сказал, что украинская армия уже уничтожена на 80 процентов. То есть одна из главных целей СВО — демилитаризация, о которой президент Путин заявил с самого начала СВО, уже почти достигнута", — уточнил эксперт.На прошлой неделе бывший руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак был арестован в рамках дела, связанного с НАБУ и САП, по обвинению в легализации более 460 миллионов гривен при возведении элитного жилья в Киевской области. Однако в понедельник он был освобожден из следственного изолятора под залог, размер которого составил 3,1 миллиона долларов.По этому делу также проходят шесть других лиц. Хотя их имена не были опубликованы, по информации издания "Страна.ua", среди них числится бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который обвиняется в другом коррупционном деле. В числе фигурантов упоминается и бизнесмен, связанный с "Миндичгейтом", предположительно Тимур Миндич, который является другом и соратником Владимира Зеленского.В воскресенье российские правоохранительные органы также сообщили, что НАБУ и САП завершают следствие против супруги главы киевского режима Елены Зеленской.

