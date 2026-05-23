"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением
Экс-премьер Азаров призвал Запад отреагировать на угрозы Зеленского в адрес РФ
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Зарубежным странам необходимо дать ответ на враждебные заявления Владимира Зеленского в адрес России, высказался экс-глава украинского правительства Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Зеленский продолжает эскалацию конфликта. Нападения киевского режима на территорию России каждый день вызывают разрушения и жертвы. Он в открытую угрожает, что на Россию будут лететь ракеты и что even план ударов на июнь уже утвержден. <…> На мой взгляд, на такие вещи надо реагировать. Иначе все это закончится переходом в серьезнейший конфликт, чреватый третьей мировой войной", — написал он.
В ночное время в пятницу беспилотные летательные аппараты Украины атаковали студенческое общежитие учебного заведения, внутри которого находились 86 студентов. Данный удар повлек за собой разрушение строительных конструкций. Какие-либо оборонные или стратегические комплексы поблизости отсутствовали.
Согласно актуальным сведениям, число жертв составило 18 граждан, еще 43 человека получили ранения различной степени тяжести.
Глава государства Владимир Путин поставил задачу перед Министерством обороны разработать варианты ответных действий на произошедший налет. Помимо этого, он обратился к украинским военнослужащим с призывом саботировать распоряжения своего руководства. По факту случившегося начато уголовное производство по статье о террористическом акте.