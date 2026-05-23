Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/ukraina-870169087.html
"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением
"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением
Зарубежным странам необходимо дать ответ на враждебные заявления Владимира Зеленского в адрес России, высказался экс-глава украинского правительства Николай... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T23:16+0300
2026-05-23T23:16+0300
общество
россия
украина
николай азаров
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859968245_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_5d6d2bd077572891ad461cdee78c271a.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Зарубежным странам необходимо дать ответ на враждебные заявления Владимира Зеленского в адрес России, высказался экс-глава украинского правительства Николай Азаров в своем Telegram-канале."Зеленский продолжает эскалацию конфликта. Нападения киевского режима на территорию России каждый день вызывают разрушения и жертвы. Он в открытую угрожает, что на Россию будут лететь ракеты и что even план ударов на июнь уже утвержден. &lt;…&gt; На мой взгляд, на такие вещи надо реагировать. Иначе все это закончится переходом в серьезнейший конфликт, чреватый третьей мировой войной", — написал он.В ночное время в пятницу беспилотные летательные аппараты Украины атаковали студенческое общежитие учебного заведения, внутри которого находились 86 студентов. Данный удар повлек за собой разрушение строительных конструкций. Какие-либо оборонные или стратегические комплексы поблизости отсутствовали.Согласно актуальным сведениям, число жертв составило 18 граждан, еще 43 человека получили ранения различной степени тяжести.Глава государства Владимир Путин поставил задачу перед Министерством обороны разработать варианты ответных действий на произошедший налет. Помимо этого, он обратился к украинским военнослужащим с призывом саботировать распоряжения своего руководства. По факту случившегося начато уголовное производство по статье о террористическом акте.
https://1prime.ru/20260517/zelenskiy-870004234.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859968245_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_039969d8c1624c084b9afd957f9f6f1e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, николай азаров, владимир зеленский, владимир путин
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Николай Азаров, Владимир Зеленский, Владимир Путин
23:16 23.05.2026
 
"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением

Экс-премьер Азаров призвал Запад отреагировать на угрозы Зеленского в адрес РФ

© РИА Новости . Сергей ТышковецНиколай Азаров
Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Николай Азаров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Тышковец
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Зарубежным странам необходимо дать ответ на враждебные заявления Владимира Зеленского в адрес России, высказался экс-глава украинского правительства Николай Азаров в своем Telegram-канале.

"Зеленский продолжает эскалацию конфликта. Нападения киевского режима на территорию России каждый день вызывают разрушения и жертвы. Он в открытую угрожает, что на Россию будут лететь ракеты и что even план ударов на июнь уже утвержден. <…> На мой взгляд, на такие вещи надо реагировать. Иначе все это закончится переходом в серьезнейший конфликт, чреватый третьей мировой войной", — написал он.
В ночное время в пятницу беспилотные летательные аппараты Украины атаковали студенческое общежитие учебного заведения, внутри которого находились 86 студентов. Данный удар повлек за собой разрушение строительных конструкций. Какие-либо оборонные или стратегические комплексы поблизости отсутствовали.
Согласно актуальным сведениям, число жертв составило 18 граждан, еще 43 человека получили ранения различной степени тяжести.
Глава государства Владимир Путин поставил задачу перед Министерством обороны разработать варианты ответных действий на произошедший налет. Помимо этого, он обратился к украинским военнослужащим с призывом саботировать распоряжения своего руководства. По факту случившегося начато уголовное производство по статье о террористическом акте.
Владимир Зеленский с женой Еленой - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
"Разоблачили". Произошедшее с женой Зеленского шокировало журналиста
17 мая, 23:28
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАНиколай АзаровВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала