https://1prime.ru/20260523/ukraina-870169087.html

"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением

"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением - 23.05.2026, ПРАЙМ

"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением

Зарубежным странам необходимо дать ответ на враждебные заявления Владимира Зеленского в адрес России, высказался экс-глава украинского правительства Николай... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T23:16+0300

2026-05-23T23:16+0300

2026-05-23T23:16+0300

общество

россия

украина

николай азаров

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859968245_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_5d6d2bd077572891ad461cdee78c271a.jpg

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Зарубежным странам необходимо дать ответ на враждебные заявления Владимира Зеленского в адрес России, высказался экс-глава украинского правительства Николай Азаров в своем Telegram-канале."Зеленский продолжает эскалацию конфликта. Нападения киевского режима на территорию России каждый день вызывают разрушения и жертвы. Он в открытую угрожает, что на Россию будут лететь ракеты и что even план ударов на июнь уже утвержден. <…> На мой взгляд, на такие вещи надо реагировать. Иначе все это закончится переходом в серьезнейший конфликт, чреватый третьей мировой войной", — написал он.В ночное время в пятницу беспилотные летательные аппараты Украины атаковали студенческое общежитие учебного заведения, внутри которого находились 86 студентов. Данный удар повлек за собой разрушение строительных конструкций. Какие-либо оборонные или стратегические комплексы поблизости отсутствовали.Согласно актуальным сведениям, число жертв составило 18 граждан, еще 43 человека получили ранения различной степени тяжести.Глава государства Владимир Путин поставил задачу перед Министерством обороны разработать варианты ответных действий на произошедший налет. Помимо этого, он обратился к украинским военнослужащим с призывом саботировать распоряжения своего руководства. По факту случившегося начато уголовное производство по статье о террористическом акте.

https://1prime.ru/20260517/zelenskiy-870004234.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, николай азаров, владимир зеленский, владимир путин