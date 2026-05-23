США перенаправили более 100 судов в рамках морской блокады Ирана

2026-05-23T19:50+0300

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – ПРАЙМ. Военные США перенаправили более 100 коммерческих судов в рамках морской блокады Ирана, заявили в Центральном командовании ВС страны. "Силы Центрального командования США (CENTCOM) 23 мая достигли отметки в более чем 100 перенаправленных коммерческих судов в ходе обеспечения морской блокады Ирана", – говорится в заявлении Командования в Х. За время блокады, отметили там, были выведены из строя четыре судна – их США ранее обвиняли в попытке прорвать блокаду. Был разрешен проход 26 гуманитарным судам, утверждают военные.

