https://1prime.ru/20260523/vengriya-870162545.html

Венгрия может заместить часть российского газа румынским, пишут СМИ

Венгрия может заместить часть российского газа румынским, пишут СМИ - 23.05.2026, ПРАЙМ

Венгрия может заместить часть российского газа румынским, пишут СМИ

Венгерская MVM может подписать договор с консорциумом OMV Petrom-Romgaz о покупке примерно одного миллиарда кубометров газа с румынского месторождения Neptun... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T13:52+0300

2026-05-23T13:52+0300

2026-05-23T13:52+0300

энергетика

газ

венгрия

румыния

виктор орбан

mvm

omv

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg

БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Венгерская MVM может подписать договор с консорциумом OMV Petrom-Romgaz о покупке примерно одного миллиарда кубометров газа с румынского месторождения Neptun Deep, заменив таким образом 20-25% импорта российского газа, сообщает портал Index со ссылкой на источники. "Консорциум OMV Petrom-Romgaz 8 мая уведомил правительство Румынии о том, что нашел покупателя, который зарезервирует часть добычи на Черноморском месторождении на несколько лет вперед... Хотя покупателя официально не называют, по данным наших источников, им может стать венгерская компания MVM", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о покупке одного миллиарда кубометров в год с нового месторождения Neptun Deep, что важно в условиях вступления в силу с октября 2027 года плана RePowerEU по отказу от российских энергоносителей. "Годовое потребление природного газа Венгрией составляет приблизительно девять миллиардов кубометров, но около 4,5 миллиарда из них поступает из России, а это значит, что этот объем необходимо будет восполнить в течение нескольких лет - поэтому Румыния, безусловно, сможет покрыть 20-25%", - приводит расчеты Index. По словам источника издания, цена за этот объем румынского газа уже сопоставима с верхней границей стоимости российского газа в соответствии с долгосрочным контрактом. Другой источник Index утверждает, что сделка была подготовлена и согласована еще прошлым правительством Венгрии, "все необходимые разрешения со стороны MVM были получены еще в марте". Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.

венгрия

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, румыния, виктор орбан, mvm, omv, россия