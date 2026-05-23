Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия может заместить часть российского газа румынским, пишут СМИ - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260523/vengriya-870162545.html
Венгрия может заместить часть российского газа румынским, пишут СМИ
Венгрия может заместить часть российского газа румынским, пишут СМИ - 23.05.2026, ПРАЙМ
Венгрия может заместить часть российского газа румынским, пишут СМИ
Венгерская MVM может подписать договор с консорциумом OMV Petrom-Romgaz о покупке примерно одного миллиарда кубометров газа с румынского месторождения Neptun... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T13:52+0300
2026-05-23T13:52+0300
энергетика
газ
венгрия
румыния
виктор орбан
mvm
omv
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_0:202:3855:2370_1920x0_80_0_0_e8f39e3d7452418836ab56600f4497fb.jpg
БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Венгерская MVM может подписать договор с консорциумом OMV Petrom-Romgaz о покупке примерно одного миллиарда кубометров газа с румынского месторождения Neptun Deep, заменив таким образом 20-25% импорта российского газа, сообщает портал Index со ссылкой на источники. "Консорциум OMV Petrom-Romgaz 8 мая уведомил правительство Румынии о том, что нашел покупателя, который зарезервирует часть добычи на Черноморском месторождении на несколько лет вперед... Хотя покупателя официально не называют, по данным наших источников, им может стать венгерская компания MVM", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет о покупке одного миллиарда кубометров в год с нового месторождения Neptun Deep, что важно в условиях вступления в силу с октября 2027 года плана RePowerEU по отказу от российских энергоносителей. "Годовое потребление природного газа Венгрией составляет приблизительно девять миллиардов кубометров, но около 4,5 миллиарда из них поступает из России, а это значит, что этот объем необходимо будет восполнить в течение нескольких лет - поэтому Румыния, безусловно, сможет покрыть 20-25%", - приводит расчеты Index. По словам источника издания, цена за этот объем румынского газа уже сопоставима с верхней границей стоимости российского газа в соответствии с долгосрочным контрактом. Другой источник Index утверждает, что сделка была подготовлена и согласована еще прошлым правительством Венгрии, "все необходимые разрешения со стороны MVM были получены еще в марте". Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом. Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
венгрия
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/73/763457332_214:0:3642:2571_1920x0_80_0_0_1c6cb2081f1e67692278b710a7abab14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венгрия, румыния, виктор орбан, mvm, omv, россия
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, РУМЫНИЯ, Виктор Орбан, MVM, OMV, РОССИЯ
13:52 23.05.2026
 
Венгрия может заместить часть российского газа румынским, пишут СМИ

Index: венгерская MVM может заместить до 25% российского газа румынским

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Флаг Венгрии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Венгерская MVM может подписать договор с консорциумом OMV Petrom-Romgaz о покупке примерно одного миллиарда кубометров газа с румынского месторождения Neptun Deep, заменив таким образом 20-25% импорта российского газа, сообщает портал Index со ссылкой на источники.
"Консорциум OMV Petrom-Romgaz 8 мая уведомил правительство Румынии о том, что нашел покупателя, который зарезервирует часть добычи на Черноморском месторождении на несколько лет вперед... Хотя покупателя официально не называют, по данным наших источников, им может стать венгерская компания MVM", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о покупке одного миллиарда кубометров в год с нового месторождения Neptun Deep, что важно в условиях вступления в силу с октября 2027 года плана RePowerEU по отказу от российских энергоносителей.
"Годовое потребление природного газа Венгрией составляет приблизительно девять миллиардов кубометров, но около 4,5 миллиарда из них поступает из России, а это значит, что этот объем необходимо будет восполнить в течение нескольких лет - поэтому Румыния, безусловно, сможет покрыть 20-25%", - приводит расчеты Index.
По словам источника издания, цена за этот объем румынского газа уже сопоставима с верхней границей стоимости российского газа в соответствии с долгосрочным контрактом.
Другой источник Index утверждает, что сделка была подготовлена и согласована еще прошлым правительством Венгрии, "все необходимые разрешения со стороны MVM были получены еще в марте".
Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ноябре заявил в интервью РИА Новости, что Россия не принуждает Венгрию к энергосотрудничеству, действующие поставки газа по долгосрочным контрактам выгодны для венгерских потребителей, если венгерская сторона решит иначе, то она руководствуется не здравым смыслом.
Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
 
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯРУМЫНИЯВиктор ОрбанMVMOMVРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала