Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

2026-05-23T19:17+0300

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Не менее 10 дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. "Киевский режим продолжает террористические атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, входящую в состав атомных станций "Росатома". Под очередным ударом вновь оказался транспортный цех станции", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС. Уточняется, что зафиксировано не менее 10 прилетов БПЛА. "В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал", - подчеркнула пресс-служба.

энергодар, запорожская аэс, всу, росатом