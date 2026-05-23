https://1prime.ru/20260523/vsu-870166129.html
Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС - 23.05.2026, ПРАЙМ
Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Не менее 10 дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщает | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T19:17+0300
2026-05-23T19:17+0300
2026-05-23T18:58+0300
энергетика
энергодар
запорожская аэс
всу
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Не менее 10 дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции. "Киевский режим продолжает террористические атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, входящую в состав атомных станций "Росатома". Под очередным ударом вновь оказался транспортный цех станции", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС. Уточняется, что зафиксировано не менее 10 прилетов БПЛА. "В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал", - подчеркнула пресс-служба.
https://1prime.ru/20260522/posol-870121686.html
энергодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская аэс, всу, росатом
Энергетика, Энергодар, Запорожская АЭС, ВСУ, Росатом
Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС, повреждены восемь автобусов
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Не менее 10 дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции.
"Киевский режим продолжает террористические атаки на Энергодар
и Запорожскую АЭС
, входящую в состав атомных станций "Росатома
". Под очередным ударом вновь оказался транспортный цех станции", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Уточняется, что зафиксировано не менее 10 прилетов БПЛА.
"В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал", - подчеркнула пресс-служба.
Посол в Венгрии рассказал, когда определится ситуация с АЭС "Пакш 2"