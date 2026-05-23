Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС - 23.05.2026, ПРАЙМ
Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
Не менее 10 дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщает | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T19:17+0300
2026-05-23T18:58+0300
19:17 23.05.2026
 
Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

ВСУ атаковали транспортный цех ЗАЭС, повреждены восемь автобусов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Не менее 10 дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции.
"Киевский режим продолжает террористические атаки на Энергодар и Запорожскую АЭС, входящую в состав атомных станций "Росатома". Под очередным ударом вновь оказался транспортный цех станции", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Уточняется, что зафиксировано не менее 10 прилетов БПЛА.
"В результате атаки повреждены восемь автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал", - подчеркнула пресс-служба.
