Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной - 23.05.2026, ПРАЙМ
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной из-за постоянных атак ВСУ, сообщила пресс-служба станции. | 23.05.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной из-за постоянных атак ВСУ, сообщила пресс-служба станции.
В субботу на ЗАЭС сообщили о новой атаке ВСУ на транспортный цех станции: зафиксировано не менее 10 прилетов дронов, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет.
"Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается. Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара", - говорится в сообщении станции на платформе "Макс".
Несмотря на продолжающиеся атаки, персонал станции продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную эксплуатацию ЗАЭС, подчеркнули в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
