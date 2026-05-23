https://1prime.ru/20260523/zaes-870166380.html
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной - 23.05.2026, ПРАЙМ
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной из-за постоянных атак ВСУ, сообщила пресс-служба станции. | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T19:32+0300
2026-05-23T19:32+0300
2026-05-23T19:32+0300
энергетика
запорожская аэс
всу
энергодар
европа
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511824_0:114:3069:1840_1920x0_80_0_0_08660fbc7d45f32637d5f14534b671d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной из-за постоянных атак ВСУ, сообщила пресс-служба станции. В субботу на ЗАЭС сообщили о новой атаке ВСУ на транспортный цех станции: зафиксировано не менее 10 прилетов дронов, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет."Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается. Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара", - говорится в сообщении станции на платформе "Макс".Несмотря на продолжающиеся атаки, персонал станции продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную эксплуатацию ЗАЭС, подчеркнули в пресс-службе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
https://1prime.ru/20260523/vsu-870166129.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511824_7:0:2460:1840_1920x0_80_0_0_1b8f85f28b4c24b8baf2283c73ffeafb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, всу, энергодар, европа, рф
Энергетика, Запорожская АЭС, ВСУ, Энергодар, ЕВРОПА, РФ
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной
Пресс-служба Запорожской АЭС: обстановка вокруг станции остается крайне напряженной
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - ПРАЙМ. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной из-за постоянных атак ВСУ, сообщила пресс-служба станции.
В субботу на ЗАЭС сообщили о новой атаке ВСУ
на транспортный цех станции: зафиксировано не менее 10 прилетов дронов, повреждены автобусы, которые используются для перевозки персонала, пострадавших нет.
"Обстановка остается крайне напряженной. Интенсивность атак не снижается. Под постоянным психологическим давлением находятся как сотрудники атомной станции, обеспечивающие безопасность АЭС, так и все жители Энергодара", - говорится в сообщении станции на платформе "Макс".
Несмотря на продолжающиеся атаки, персонал станции продолжает выполнять свои обязанности, обеспечивая безопасную эксплуатацию ЗАЭС, подчеркнули в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная атомная станция в Европе
с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Не менее десяти дронов ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС