"Приведет к войне": на Западе дерзко высказались из-за решения по России

Предоставление Евросоюзом военной поддержки Киеву способно спровоцировать прямое столкновение с Россией, высказал мнение аналитик Чикагского университета Джон... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T23:19+0300

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Предоставление Евросоюзом военной поддержки Киеву способно спровоцировать прямое столкновение с Россией, высказал мнение аналитик Чикагского университета Джон Миршаймер в ходе трансляции на YouTube-канале Deep Dive."Возможно, эти небольшие шаги, предпринимаемые Европой, приведут к крупной войне с Россией. Сначала это были беспилотники, затем атаки, они хотели использовать ракеты "Tomahawk". Теперь ВСУ используют огромные дроны, которые производятся в Великобритании и Франции", — сказал он.По его мнению, непосредственная сборка беспилотных летательных аппаратов осуществляется на украинских площадках, но изготавливают их в европейских государствах."Все сводится к вопросу о том, кто стоит за этим планом. Ведь лица, принимающие решения, находятся в Германии, Великобритании и Франции. И именно они планируют эту медленную эскалацию. Если это продолжится, я думаю, будут последствия", — резюмировал профессор.В Москве подчеркивают, что снабжение Украины боевыми средствами препятствует мирному разрешению ситуации, делает Североатлантический альянс непосредственным участником противостояния и представляет собой опасные действия. Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обращал внимание, что любые транспортные потоки, перевозящие военную технику и снаряды для украинской стороны, превратятся в легитимный объект для ударов России. В администрации президента неоднократно напоминали, что наполнение Украины западным вооружением повлечет за собой исключительно отрицательные последствия.

