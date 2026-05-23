"Держит в страхе". Выходка Зеленского шокировала экс-премьера Украины

Владимир Зеленский использует тему якобы возможного наступления России через Белоруссию, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем, заявил бывший... | 23.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-23T23:23+0300

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский использует тему якобы возможного наступления России через Белоруссию, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале."В Офисе Зеленского нашли очередной новый повод, как убить трех зайцев сразу: держать украинцев в страхе нового нападения; перебивать новость об очередном коррупционном скандале; выделить сумму для разворовывания под предлогом военных расходов", — отметил он.В начале мая Владимир Зеленский несколько раз заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, а также поручил усилить давление на Минск.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что подобные заявления лишь усиливают напряженность и подталкивают к продолжению конфликта.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, отвечая на бездоказательные обвинения со стороны Киева, предложил провести встречу с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД не решился пригласить белорусского лидера в Киев.

