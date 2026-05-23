Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это паника". На Западе раскрыли реакцию Зеленского на шаг России - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/zelenskiy-870169625.html
"Это паника". На Западе раскрыли реакцию Зеленского на шаг России
"Это паника". На Западе раскрыли реакцию Зеленского на шаг России - 23.05.2026, ПРАЙМ
"Это паника". На Западе раскрыли реакцию Зеленского на шаг России
Владимир Зеленский начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска, поскольку оказался напуган происходящим, заявил кипрский журналист | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T23:25+0300
2026-05-23T23:25+0300
киев
владимир зеленский
александр лукашенко
мид
белоруссия
минск
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска, поскольку оказался напуган происходящим, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."Он наблюдал за всеми этими военными учениями. Думаю, он решил, что необходимо как-то отреагировать, не так ли? Ему нужно было изобразить жестокость", — заявил журналист.По мнению Христофору, заявления главы киевского режима объясняются страхом перед развитием ситуации."Его заявления о превентивных ударах — это очередное проявление паники. Он очень, обеспокоен тем, что может что-то произойти в направлении Киева, потому что, если под ударом окажется столица, его власть пошатнется. А вместе с властью — и деньги", — Заключил Христофору.В начале мая Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, и поручил усилить давление на Минск.В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что подобные заявления ведут к нагнетанию напряженности и подталкивают к продолжению конфликта.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, отвечая на обвинения со стороны Киева, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД не стал приглашать белорусского лидера в Киев.
https://1prime.ru/20260523/zelenskiy-870169487.html
https://1prime.ru/20260523/ukraina-870169087.html
киев
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, владимир зеленский, александр лукашенко, мид, белоруссия, минск, дмитрий песков
Киев, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, МИД, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Дмитрий Песков
23:25 23.05.2026
 
"Это паника". На Западе раскрыли реакцию Зеленского на шаг России

Христофору: Зеленский испугался учений Москвы и Минска и перешел к угрозам

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска, поскольку оказался напуган происходящим, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Он наблюдал за всеми этими военными учениями. Думаю, он решил, что необходимо как-то отреагировать, не так ли? Ему нужно было изобразить жестокость", — заявил журналист.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
"Держит в страхе". Выходка Зеленского шокировала экс-премьера Украины
Вчера, 23:23
По мнению Христофору, заявления главы киевского режима объясняются страхом перед развитием ситуации.
"Его заявления о превентивных ударах — это очередное проявление паники. Он очень, обеспокоен тем, что может что-то произойти в направлении Киева, потому что, если под ударом окажется столица, его власть пошатнется. А вместе с властью — и деньги", — Заключил Христофору.
В начале мая Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, и поручил усилить давление на Минск.
В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что подобные заявления ведут к нагнетанию напряженности и подталкивают к продолжению конфликта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, отвечая на обвинения со стороны Киева, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД не стал приглашать белорусского лидера в Киев.
Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
"Нападение на Россию". Экс-премьер Украины выступил с внезапным заявлением
Вчера, 23:16
 
КиевВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоМИДБЕЛОРУССИЯМИНСКДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала