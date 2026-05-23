"Это паника". На Западе раскрыли реакцию Зеленского на шаг России

Владимир Зеленский начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска, поскольку оказался напуган происходящим, заявил кипрский журналист | 23.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска, поскольку оказался напуган происходящим, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала."Он наблюдал за всеми этими военными учениями. Думаю, он решил, что необходимо как-то отреагировать, не так ли? Ему нужно было изобразить жестокость", — заявил журналист.По мнению Христофору, заявления главы киевского режима объясняются страхом перед развитием ситуации."Его заявления о превентивных ударах — это очередное проявление паники. Он очень, обеспокоен тем, что может что-то произойти в направлении Киева, потому что, если под ударом окажется столица, его власть пошатнется. А вместе с властью — и деньги", — Заключил Христофору.В начале мая Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, и поручил усилить давление на Минск.В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что подобные заявления ведут к нагнетанию напряженности и подталкивают к продолжению конфликта.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, отвечая на обвинения со стороны Киева, предложил встретиться с Зеленским "в любой точке — на Украине или в Белоруссии". Однако украинский МИД не стал приглашать белорусского лидера в Киев.

