"Кровавый клоун". На Украине пришли в ярость из-за шага Зеленского
2026-05-23T23:28+0300
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X резко высказалась после отказа Владимира Зеленского поддержать предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине."Господин кровавый клоун с комплексом Мессии, откройте границы, освободите людей, застрявших в армии <…>, и перестаньте заставлять их "защищать Европу", — обрушилась с критикой она.Эксперт также осудила заявления Зеленского о том, что Украина якобы защищает весь Евросоюз, подчеркнув, что жители страны не хотят быть "чьим-то живым щитом".На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину положения о взаимной обороне из Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения. В ответ Зеленский направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".Ранее глава киевского режима требовал от Евросоюза принять Украину в состав объединения уже в 2027 году. При этом лидеры западных стран не раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским нормам и подчеркивали, что одним из главных условий для рассмотрения членства остается масштабное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что государства ЕС пока не готовы назвать сроки вступления Украины в союз.
Гавришко раскритиковала отказ Зеленского от инициативы Мерца по Украине
