Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья - 23.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260523/zhile-870145236.html
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья - 23.05.2026, ПРАЙМ
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья
Злоумышленники разработали новую многоходовую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья. Жертвами становятся, как правило, пожилые люди, сдающие... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T03:03+0300
2026-05-23T03:03+0300
недвижимость
бизнес
мошеннические схемы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559016_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_533bd22024ae1651717eaad91b9d9bbc.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Злоумышленники разработали новую многоходовую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья. Жертвами становятся, как правило, пожилые люди, сдающие квартиры. О том, как работает этот механизм и как защитить себя, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.Схема выглядит так: мошенники снимают квартиру у пожилого собственника, ведут себя идеально — платят вовремя, общаются вежливо, входят в доверие. Затем арендатор сообщает о проблеме: срочно нужны деньги на лечение или бизнес, а кредит взять не может из-за плохой истории. Он просит собственника "просто помочь" — подписать расписку, договор займа или залога, где квартира прямо или косвенно становится обеспечением. Самый опасный вариант — когда собственник подписывает документы, не понимая их смысла, думая, что это подтверждение арендной платы или бытовая расписка."Бывает так, что собственнику под видом соглашения об авансе фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке, а затем используют его для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество. Один пункт о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьёзные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке", — предупреждает Терехин.Затем мошенник идёт в суд с иском о взыскании долга, предъявляя подписанный собственником документ. Если потерпевший не участвует активно в процессе, суд может принять расписку как доказательство долга и обратить взыскание на квартиру. Такие действия квалифицируются как мошенничество по статье 159 УК РФ, особенно если речь идёт о лишении гражданина права на жилое помещение. С точки зрения гражданского права, у потерпевшего есть возможность оспорить сделку по статье 179 ГК РФ (кабальная сделка или сделка под влиянием обмана).Главная рекомендация: не подписывать никакие документы в мессенджерах и впопыхах, даже если они называются безобидно. Важно не название, а содержание. Для профилактики собственнику стоит подать через "Госуслуги" заявление о невозможности регистрации перехода права или обременения недвижимости без личного участия.“Если вы уже столкнулись с такой ситуацией, действуйте быстро: подайте заявление в полицию, обратитесь в суд с иском о признании сделки недействительной, заявите ходатайство о запрете регистрационных действий с квартирой. Фиксируйте переписку, звонки и все обстоятельства обмана”, - советует Терехин.
https://1prime.ru/20260517/mashlab-869999497.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559016_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_48d96aad2b3cb8437b65f78f64091141.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, мошеннические схемы
Недвижимость, Бизнес, мошеннические схемы
03:03 23.05.2026
 
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья

Юрист Терехин: мошенники разработали многоходовку по отъему жилья у пенсионеров

© РИА Новости . Сгенерировано ИИТюремный колл-центр
Тюремный колл-центр - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Злоумышленники разработали новую многоходовую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья. Жертвами становятся, как правило, пожилые люди, сдающие квартиры. О том, как работает этот механизм и как защитить себя, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
В МККК рассказали о мошенниках, выдающих себя за его сотрудников
17 мая, 15:54
Схема выглядит так: мошенники снимают квартиру у пожилого собственника, ведут себя идеально — платят вовремя, общаются вежливо, входят в доверие. Затем арендатор сообщает о проблеме: срочно нужны деньги на лечение или бизнес, а кредит взять не может из-за плохой истории. Он просит собственника "просто помочь" — подписать расписку, договор займа или залога, где квартира прямо или косвенно становится обеспечением. Самый опасный вариант — когда собственник подписывает документы, не понимая их смысла, думая, что это подтверждение арендной платы или бытовая расписка.
"Бывает так, что собственнику под видом соглашения об авансе фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке, а затем используют его для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество. Один пункт о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьёзные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке", — предупреждает Терехин.
Затем мошенник идёт в суд с иском о взыскании долга, предъявляя подписанный собственником документ. Если потерпевший не участвует активно в процессе, суд может принять расписку как доказательство долга и обратить взыскание на квартиру. Такие действия квалифицируются как мошенничество по статье 159 УК РФ, особенно если речь идёт о лишении гражданина права на жилое помещение. С точки зрения гражданского права, у потерпевшего есть возможность оспорить сделку по статье 179 ГК РФ (кабальная сделка или сделка под влиянием обмана).
Главная рекомендация: не подписывать никакие документы в мессенджерах и впопыхах, даже если они называются безобидно. Важно не название, а содержание. Для профилактики собственнику стоит подать через "Госуслуги" заявление о невозможности регистрации перехода права или обременения недвижимости без личного участия.
“Если вы уже столкнулись с такой ситуацией, действуйте быстро: подайте заявление в полицию, обратитесь в суд с иском о признании сделки недействительной, заявите ходатайство о запрете регистрационных действий с квартирой. Фиксируйте переписку, звонки и все обстоятельства обмана”, - советует Терехин.
 
НедвижимостьБизнесмошеннические схемы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала