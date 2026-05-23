Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья

Злоумышленники разработали новую многоходовую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья. Жертвами становятся, как правило, пожилые люди, сдающие...

недвижимость

бизнес

мошеннические схемы

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Злоумышленники разработали новую многоходовую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья. Жертвами становятся, как правило, пожилые люди, сдающие квартиры. О том, как работает этот механизм и как защитить себя, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.Схема выглядит так: мошенники снимают квартиру у пожилого собственника, ведут себя идеально — платят вовремя, общаются вежливо, входят в доверие. Затем арендатор сообщает о проблеме: срочно нужны деньги на лечение или бизнес, а кредит взять не может из-за плохой истории. Он просит собственника "просто помочь" — подписать расписку, договор займа или залога, где квартира прямо или косвенно становится обеспечением. Самый опасный вариант — когда собственник подписывает документы, не понимая их смысла, думая, что это подтверждение арендной платы или бытовая расписка."Бывает так, что собственнику под видом соглашения об авансе фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке, а затем используют его для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество. Один пункт о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьёзные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке", — предупреждает Терехин.Затем мошенник идёт в суд с иском о взыскании долга, предъявляя подписанный собственником документ. Если потерпевший не участвует активно в процессе, суд может принять расписку как доказательство долга и обратить взыскание на квартиру. Такие действия квалифицируются как мошенничество по статье 159 УК РФ, особенно если речь идёт о лишении гражданина права на жилое помещение. С точки зрения гражданского права, у потерпевшего есть возможность оспорить сделку по статье 179 ГК РФ (кабальная сделка или сделка под влиянием обмана).Главная рекомендация: не подписывать никакие документы в мессенджерах и впопыхах, даже если они называются безобидно. Важно не название, а содержание. Для профилактики собственнику стоит подать через "Госуслуги" заявление о невозможности регистрации перехода права или обременения недвижимости без личного участия.“Если вы уже столкнулись с такой ситуацией, действуйте быстро: подайте заявление в полицию, обратитесь в суд с иском о признании сделки недействительной, заявите ходатайство о запрете регистрационных действий с квартирой. Фиксируйте переписку, звонки и все обстоятельства обмана”, - советует Терехин.

