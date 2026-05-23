https://1prime.ru/20260523/zhile-870145236.html
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья - 23.05.2026, ПРАЙМ
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья
Злоумышленники разработали новую многоходовую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья. Жертвами становятся, как правило, пожилые люди, сдающие... | 23.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-23T03:03+0300
2026-05-23T03:03+0300
2026-05-23T03:03+0300
недвижимость
бизнес
мошеннические схемы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559016_0:140:2688:1652_1920x0_80_0_0_533bd22024ae1651717eaad91b9d9bbc.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Злоумышленники разработали новую многоходовую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья. Жертвами становятся, как правило, пожилые люди, сдающие квартиры. О том, как работает этот механизм и как защитить себя, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.Схема выглядит так: мошенники снимают квартиру у пожилого собственника, ведут себя идеально — платят вовремя, общаются вежливо, входят в доверие. Затем арендатор сообщает о проблеме: срочно нужны деньги на лечение или бизнес, а кредит взять не может из-за плохой истории. Он просит собственника "просто помочь" — подписать расписку, договор займа или залога, где квартира прямо или косвенно становится обеспечением. Самый опасный вариант — когда собственник подписывает документы, не понимая их смысла, думая, что это подтверждение арендной платы или бытовая расписка."Бывает так, что собственнику под видом соглашения об авансе фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке, а затем используют его для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество. Один пункт о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьёзные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке", — предупреждает Терехин.Затем мошенник идёт в суд с иском о взыскании долга, предъявляя подписанный собственником документ. Если потерпевший не участвует активно в процессе, суд может принять расписку как доказательство долга и обратить взыскание на квартиру. Такие действия квалифицируются как мошенничество по статье 159 УК РФ, особенно если речь идёт о лишении гражданина права на жилое помещение. С точки зрения гражданского права, у потерпевшего есть возможность оспорить сделку по статье 179 ГК РФ (кабальная сделка или сделка под влиянием обмана).Главная рекомендация: не подписывать никакие документы в мессенджерах и впопыхах, даже если они называются безобидно. Важно не название, а содержание. Для профилактики собственнику стоит подать через "Госуслуги" заявление о невозможности регистрации перехода права или обременения недвижимости без личного участия.“Если вы уже столкнулись с такой ситуацией, действуйте быстро: подайте заявление в полицию, обратитесь в суд с иском о признании сделки недействительной, заявите ходатайство о запрете регистрационных действий с квартирой. Фиксируйте переписку, звонки и все обстоятельства обмана”, - советует Терехин.
https://1prime.ru/20260517/mashlab-869999497.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0e/857559016_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_48d96aad2b3cb8437b65f78f64091141.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, мошеннические схемы
Недвижимость, Бизнес, мошеннические схемы
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья
Юрист Терехин: мошенники разработали многоходовку по отъему жилья у пенсионеров
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Злоумышленники разработали новую многоходовую схему, позволяющую лишать собственников квартир их жилья. Жертвами становятся, как правило, пожилые люди, сдающие квартиры. О том, как работает этот механизм и как защитить себя, агентству “Прайм” рассказал старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.
В МККК рассказали о мошенниках, выдающих себя за его сотрудников
Схема выглядит так: мошенники снимают квартиру у пожилого собственника, ведут себя идеально — платят вовремя, общаются вежливо, входят в доверие. Затем арендатор сообщает о проблеме: срочно нужны деньги на лечение или бизнес, а кредит взять не может из-за плохой истории. Он просит собственника "просто помочь" — подписать расписку, договор займа или залога, где квартира прямо или косвенно становится обеспечением. Самый опасный вариант — когда собственник подписывает документы, не понимая их смысла, думая, что это подтверждение арендной платы или бытовая расписка.
"Бывает так, что собственнику под видом соглашения об авансе фактически подсовывают документ с условием о займе или крупной неустойке, а затем используют его для судебного взыскания и обращения взыскания на имущество. Один пункт о займе, штрафе или залоге может создать для собственника серьёзные риски. Недвижимость — слишком ценный актив, чтобы принимать юридические решения на доверии и в спешке", — предупреждает Терехин.
Затем мошенник идёт в суд с иском о взыскании долга, предъявляя подписанный собственником документ. Если потерпевший не участвует активно в процессе, суд может принять расписку как доказательство долга и обратить взыскание на квартиру. Такие действия квалифицируются как мошенничество по статье 159 УК РФ, особенно если речь идёт о лишении гражданина права на жилое помещение. С точки зрения гражданского права, у потерпевшего есть возможность оспорить сделку по статье 179 ГК РФ (кабальная сделка или сделка под влиянием обмана).
Главная рекомендация: не подписывать никакие документы в мессенджерах и впопыхах, даже если они называются безобидно. Важно не название, а содержание. Для профилактики собственнику стоит подать через "Госуслуги" заявление о невозможности регистрации перехода права или обременения недвижимости без личного участия.
“Если вы уже столкнулись с такой ситуацией, действуйте быстро: подайте заявление в полицию, обратитесь в суд с иском о признании сделки недействительной, заявите ходатайство о запрете регистрационных действий с квартирой. Фиксируйте переписку, звонки и все обстоятельства обмана”, - советует Терехин.