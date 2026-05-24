Пашинян: Армения реконструирует участки ж/д, ведущих в Турцию и Азербайджан - 24.05.2026, ПРАЙМ
Пашинян: Армения реконструирует участки ж/д, ведущих в Турцию и Азербайджан
2026-05-24T12:53+0300
2026-05-24T16:05+0300
Правительство Армении возьмет на себя реконструкцию участков железных дорог, ведущих в Турцию и в Азербайджан, сообщил в ходе встречи с избирателями в Ширакской | 24.05.2026, ПРАЙМ
12:53 24.05.2026 (обновлено: 16:05 24.05.2026)
 
ЕРЕВАН, 24 мая - ПРАЙМ. Правительство Армении возьмет на себя реконструкцию участков железных дорог, ведущих в Турцию и в Азербайджан, сообщил в ходе встречи с избирателями в Ширакской области армянский премьер Никол Пашинян.
В декабре 2025 года Пашинян сообщил, что попросил российскую сторону заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию, речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе.

"Правительство Армении вскоре начнет реконструкцию железных дорог Гюмри-Акьяка (Турция - ред.) и Ерасхского узла. С турецкой стороны работа уже началась, и железная дорога будет открыта, мы также начнем реконструкцию Ерасхского узла. Правительство Армении возьмет это на себя, хотя есть концессионное соглашение (с РЖД - ред.), мы сделаем инвестиции, мы отремонтируем железную дорогу, восстановим ее, и железнорожный путь будет открыт", - приводит слова Пашиняна госагентство "Арменпресс".

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года на 30 лет с правом продления еще на десять лет.
 
