Спрос на авиаперелеты в Китай летом вырос в два раза

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Спрос на авиаперелеты в Китай летом 2026 года вырос в два раза по сравнению с 2025 годом, в Армению и Узбекистан - в 1,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "В зарубежных поездках по авиабилетам лидирует Турция с долей 12,4%. Самую заметную динамику показывают Китай - рост в два раза, Армения - рост в 1,5 раза и Узбекистан - рост в 1,5 раза", - отметили в сервисе, проанализировав бронирования билетов и отелей на лето 2026 года. Среди внутренних направлений в числе популярных Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Самыми "длинными" направлениями по продолжительности бронирования отелей стали Сочи - в среднем 6,3 ночи и Владивосток - 5,5 ночи, а за рубежом — Грузия, 6,9 ночи. В "Туту" также обратили внимание на то, что доля соло-путешественников летом 2026 года достигнет 46,3% — против 42% годом ранее. В то же время выросла доля пассажиров старше 60 лет: с 17,5% до 19,3%. "Женщины по-прежнему путешествуют чаще и формируют 64,8% всех заказов", - заключили в сервисе.

