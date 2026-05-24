https://1prime.ru/20260524/chekhiya-870176935.html

Новое заявление президента Чехии о России вызвало изумление на Западе

Новое заявление президента Чехии о России вызвало изумление на Западе - 24.05.2026, ПРАЙМ

Новое заявление президента Чехии о России вызвало изумление на Западе

Риторика президента Чехии Петра Павла в адрес Москвы приведет к прямому конфликту с Россией, написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T09:51+0300

2026-05-24T09:51+0300

2026-05-24T09:51+0300

россия

чехия

нато

ес

запад

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/32/841913211_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2d47d57c2b13151ed786cdbc7f447f60.jpg

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Риторика президента Чехии Петра Павла в адрес Москвы приведет к прямому конфликту с Россией, написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Это часть опасной политики, которой продолжает придерживаться руководство ЕС. Мы должны вернуться к тому, чтобы видеть в России друга, а не врага. НАТО в течение многих лет демонстрировало Москве свои собственные зубы, продвигаясь к российским границам, несмотря на обещание не расширяться ни на дюйм", — говорится в публикации.Мема отметил, что эта стратегия довела до конфликта на Украине. Он подчеркнул, что продолжать придерживаться той же стратегии - просто безумие.Накануне Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении Москвы.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://1prime.ru/20260507/ukraina-869747106.html

https://1prime.ru/20260505/stubb-869677081.html

чехия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, чехия, нато, ес, запад, в мире