Новое заявление президента Чехии о России вызвало изумление на Западе - 24.05.2026, ПРАЙМ
Новое заявление президента Чехии о России вызвало изумление на Западе
Риторика президента Чехии Петра Павла в адрес Москвы приведет к прямому конфликту с Россией, написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема | 24.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Риторика президента Чехии Петра Павла в адрес Москвы приведет к прямому конфликту с Россией, написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Это часть опасной политики, которой продолжает придерживаться руководство ЕС. Мы должны вернуться к тому, чтобы видеть в России друга, а не врага. НАТО в течение многих лет демонстрировало Москве свои собственные зубы, продвигаясь к российским границам, несмотря на обещание не расширяться ни на дюйм", — говорится в публикации.Мема отметил, что эта стратегия довела до конфликта на Украине. Он подчеркнул, что продолжать придерживаться той же стратегии - просто безумие.Накануне Павел призвал страны НАТО проявить решительность в отношении Москвы.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
