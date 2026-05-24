Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T08:40+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.Отмечается, что в расписании рейсов возможны корректировки, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

