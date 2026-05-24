https://1prime.ru/20260524/dzhankoy-870175431.html
В Крыму приостановили движение пригородных поездов через станцию Джанкой
В Крыму приостановили движение пригородных поездов через станцию Джанкой - 24.05.2026, ПРАЙМ
В Крыму приостановили движение пригородных поездов через станцию Джанкой
Движение пригородных поездов через станцию Джанкой в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщила компания-перевозчик ЮППК. | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T08:03+0300
2026-05-24T08:03+0300
2026-05-24T08:39+0300
бизнес
россия
джанкой
крым
симферополь
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Движение пригородных поездов через станцию Джанкой в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщила компания-перевозчик ЮППК. "По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Джанкой - Армянск, Джанкой - Урожайная и Джанкой - Соленое Озеро. Поезд №6615 сообщением Урожайная - Симферополь отменен", - говорится в сообщении. Уточняется, что на участке Джанкой - Урожайная для пассажиров организован подвоз на автобусах. От станции Азовская организовано автобусное сообщение до станции Джанкой. Как указали в компании, пригородные поезда Керченского и Феодосийского направлений будут следовать только до разъезда 10 км, подвоз пассажиров автобусами до станции Джанкой будет осуществляться со станции Азовская. Подвоза с разъезда 10 км нет. В компании попросили учитывать данную информацию при планировании поездок и принесли извинения. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
джанкой
крым
симферополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7804c03bcf90b8375e5a6c835f0c90ba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, джанкой, крым, симферополь, железнодорожный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, Джанкой, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, железнодорожный транспорт
В Крыму приостановили движение пригородных поездов через станцию Джанкой
В Крыму временно остановили движение пригородных поездов через станцию Джанкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Движение пригородных поездов через станцию Джанкой в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщила компания-перевозчик ЮППК.
"По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Джанкой - Армянск, Джанкой - Урожайная и Джанкой - Соленое Озеро. Поезд №6615 сообщением Урожайная - Симферополь отменен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке Джанкой - Урожайная для пассажиров организован подвоз на автобусах. От станции Азовская организовано автобусное сообщение до станции Джанкой.
Как указали в компании, пригородные поезда Керченского и Феодосийского направлений будут следовать только до разъезда 10 км, подвоз пассажиров автобусами до станции Джанкой будет осуществляться со станции Азовская. Подвоза с разъезда 10 км нет.
В компании попросили учитывать данную информацию при планировании поездок и принесли извинения. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.