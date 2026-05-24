В Крыму приостановили движение пригородных поездов через станцию Джанкой - 24.05.2026, ПРАЙМ
В Крыму приостановили движение пригородных поездов через станцию Джанкой
Движение пригородных поездов через станцию Джанкой в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщила компания-перевозчик ЮППК. | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T08:03+0300
2026-05-24T08:39+0300
08:03 24.05.2026 (обновлено: 08:39 24.05.2026)
 
Железнодорожный светофор. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Движение пригородных поездов через станцию Джанкой в Крыму временно остановлено по техническим причинам, сообщила компания-перевозчик ЮППК.
"По техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Джанкой - Армянск, Джанкой - Урожайная и Джанкой - Соленое Озеро. Поезд №6615 сообщением Урожайная - Симферополь отменен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке Джанкой - Урожайная для пассажиров организован подвоз на автобусах. От станции Азовская организовано автобусное сообщение до станции Джанкой.
Как указали в компании, пригородные поезда Керченского и Феодосийского направлений будут следовать только до разъезда 10 км, подвоз пассажиров автобусами до станции Джанкой будет осуществляться со станции Азовская. Подвоза с разъезда 10 км нет.
В компании попросили учитывать данную информацию при планировании поездок и принесли извинения. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
 
