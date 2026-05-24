https://1prime.ru/20260524/ekspert-870171846.html

Эксперт рассказала, какие финансовые ловушки мешают формированию накоплений

Эксперт рассказала, какие финансовые ловушки мешают формированию накоплений - 24.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, какие финансовые ловушки мешают формированию накоплений

Многие россияне попадают в финансовые ловушки, которые мешают формированию накоплений, наиболее популярные из них - попытка компенсировать экономию, эффект... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T03:16+0300

2026-05-24T03:16+0300

2026-05-24T03:16+0300

финансы

экономика

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870171846.jpg?1779581769

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Многие россияне попадают в финансовые ловушки, которые мешают формированию накоплений, наиболее популярные из них - попытка компенсировать экономию, эффект "маленьких расходов" и эмоциональное оправдание покупок, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова. "Многие решения, связанные с деньгами, принимаются автоматически и кажутся незначительными, однако именно такие повторяющиеся сценарии нередко мешают формированию накоплений и более устойчивого подхода к бюджету... Одна из самых распространенных моделей - попытка "компенсировать" экономию", - сказала она. "Например, человек планирует потратить на развлечения тысячу рублей, но в итоге ограничивается пятьюстами. На следующий день возникает ощущение, что оставшуюся сумму можно безболезненно потратить сверх плана: "вчера ведь удалось сэкономить", - объяснила эксперт. Она отметила, что формально бюджет не нарушается, но такая схема мешает формированию накоплений, потому что сэкономленные деньги не сохраняются, а просто переносятся на другие траты. Более того, со временем возникает риск выработать привычку сознательно ограничивать себя в необходимых расходах, чтобы выделить больше средств на необязательные траты. "Похожим образом работает и эффект "маленьких расходов". Отдельные доставки еды или спонтанные заказы на маркетплейсах кажутся незначительными по сравнению с крупными обязательными расходами. Однако именно такие незаметные траты часто становятся причиной того, что к концу месяца не удается ничего отложить", - продолжила Тарасова. По ее словам, психика склонна недооценивать регулярные небольшие суммы, потому что они не воспринимаются как серьезная финансовая нагрузка. Еще одна часто встречающаяся модель поведения - эмоциональное оправдание покупок. "После тяжелой рабочей недели или стрессовой ситуации человеку хочется "порадовать себя", и траты начинают восприниматься как способ восстановления эмоционального состояния", - говорит специалист. Сам по себе такой подход не является серьезной проблемой, но регулярная привычка компенсировать усталость покупками постепенно закрепляется и делает расходы менее контролируемыми. Кроме того, многие сталкиваются с иллюзией будущей дисциплины - человек откладывает финансовые изменения "на потом". "Начать вести бюджет - со следующего месяца, открыть накопительный счет - после премии, отказаться от импульсивных покупок - после праздников", - приводит примеры Тарасова. В результате полезные привычки постоянно переносятся, а система обращения с деньгами остается прежней. Еще одна ошибка - разделение денег на "серьезные" и "несерьезные". Например, зарплата воспринимается как ресурс для обязательных расходов, а кешбэк, бонусы или разовый дополнительный доход - как деньги, которые можно тратить без ограничений. Однако для личного бюджета источник средств не имеет значения: любые поступления либо работают на финансовую устойчивость, либо незаметно растворяются в повседневных расходах. Как отметила эксперт, такие финансовые ловушки обычно не приводят к резким проблемам, поэтому можно долго не замечать их влияния. Но именно из них формируются привычки, которые со временем определяют способность создавать накопления и чувствовать финансовую стабильность.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки