Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как восстановить неучтенные в трудовой книжке периоды - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260524/ekspert-870172856.html
Эксперт рассказала, как восстановить неучтенные в трудовой книжке периоды
Эксперт рассказала, как восстановить неучтенные в трудовой книжке периоды - 24.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как восстановить неучтенные в трудовой книжке периоды
Периоды работы, неучтенные в трудовой книжке, можно восстановить для формирования необходимого пенсионного стажа, обратившись в Социальный фонд России с... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T04:40+0300
2026-05-24T04:58+0300
экономика
общество
юлия финогенова
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870172856.jpg?1779587902
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Периоды работы, неучтенные в трудовой книжке, можно восстановить для формирования необходимого пенсионного стажа, обратившись в Социальный фонд России с соответствующим заявлением и документами, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. "На основе выписки из индивидуального лицевого счета можно получить информацию о периодах трудовой деятельности, а также о социально значимых периодах, которые вошли в расчет стажа. Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие "выпавший" стаж", - сказала Финогенова. Она уточнила, что пенсионный стаж состоит из всех периодов официальной работы. Туда входит и трудовой стаж до 2002 года, включая советский, когда системы страховых взносов еще не было, и страховой стаж после 2002 года. В страховой стаж, по словам Финогеновой, включены, помимо основных периодов работы, еще социально значимые годы, когда человек не работал по объективным причинам. Так, например, это может быть служба в армии, получение пособия по безработице, уход за инвалидом I группы или ребенком до полутора лет. За этот период тоже начисляются пенсионные баллы. Финогенова подчеркнула, что стаж напрямую влияет на количество пенсионных баллов, которые учитываются при расчете пенсии. Ошибки в его учете могут возникнуть из-за технических сбоев в Социальном фонде либо из-за некорректной информации, поступившей в его отделения от работодателя. "Как правило, в качестве документов, подтверждающих наличие стажа, принимаются: трудовые договоры, выписки из приказов о приеме на работу, зарплатные ведомости и, самое главное, записи в трудовой книжке", - заключила эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , юлия финогенова, социальный фонд
Экономика, Общество , Юлия Финогенова, Социальный фонд
04:40 24.05.2026 (обновлено: 04:58 24.05.2026)
 
Эксперт рассказала, как восстановить неучтенные в трудовой книжке периоды

РИА Новости: неучтенный стаж можно восстановить, обратившись в Соцфонд

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Периоды работы, неучтенные в трудовой книжке, можно восстановить для формирования необходимого пенсионного стажа, обратившись в Социальный фонд России с соответствующим заявлением и документами, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
"На основе выписки из индивидуального лицевого счета можно получить информацию о периодах трудовой деятельности, а также о социально значимых периодах, которые вошли в расчет стажа. Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие "выпавший" стаж", - сказала Финогенова.
Она уточнила, что пенсионный стаж состоит из всех периодов официальной работы. Туда входит и трудовой стаж до 2002 года, включая советский, когда системы страховых взносов еще не было, и страховой стаж после 2002 года.
В страховой стаж, по словам Финогеновой, включены, помимо основных периодов работы, еще социально значимые годы, когда человек не работал по объективным причинам. Так, например, это может быть служба в армии, получение пособия по безработице, уход за инвалидом I группы или ребенком до полутора лет. За этот период тоже начисляются пенсионные баллы.
Финогенова подчеркнула, что стаж напрямую влияет на количество пенсионных баллов, которые учитываются при расчете пенсии. Ошибки в его учете могут возникнуть из-за технических сбоев в Социальном фонде либо из-за некорректной информации, поступившей в его отделения от работодателя.
"Как правило, в качестве документов, подтверждающих наличие стажа, принимаются: трудовые договоры, выписки из приказов о приеме на работу, зарплатные ведомости и, самое главное, записи в трудовой книжке", - заключила эксперт.
 
ЭкономикаОбществоЮлия ФиногеноваСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала