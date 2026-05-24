Эксперт рассказала, как восстановить неучтенные в трудовой книжке периоды

2026-05-24T04:40+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Периоды работы, неучтенные в трудовой книжке, можно восстановить для формирования необходимого пенсионного стажа, обратившись в Социальный фонд России с соответствующим заявлением и документами, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. "На основе выписки из индивидуального лицевого счета можно получить информацию о периодах трудовой деятельности, а также о социально значимых периодах, которые вошли в расчет стажа. Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие "выпавший" стаж", - сказала Финогенова. Она уточнила, что пенсионный стаж состоит из всех периодов официальной работы. Туда входит и трудовой стаж до 2002 года, включая советский, когда системы страховых взносов еще не было, и страховой стаж после 2002 года. В страховой стаж, по словам Финогеновой, включены, помимо основных периодов работы, еще социально значимые годы, когда человек не работал по объективным причинам. Так, например, это может быть служба в армии, получение пособия по безработице, уход за инвалидом I группы или ребенком до полутора лет. За этот период тоже начисляются пенсионные баллы. Финогенова подчеркнула, что стаж напрямую влияет на количество пенсионных баллов, которые учитываются при расчете пенсии. Ошибки в его учете могут возникнуть из-за технических сбоев в Социальном фонде либо из-за некорректной информации, поступившей в его отделения от работодателя. "Как правило, в качестве документов, подтверждающих наличие стажа, принимаются: трудовые договоры, выписки из приказов о приеме на работу, зарплатные ведомости и, самое главное, записи в трудовой книжке", - заключила эксперт.

