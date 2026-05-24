Эксперт назвал основные металлы в метеоритах

2026-05-24T05:46+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Основными металлами в метеоритах являются железо и никель, также могут встречаться кобальт, иридий, платина, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. "Основной набор металлов в метеоритах — это железо и никель. Реже встречаются кобальт, иридий, платина", - сказал он. При формировании астероидов тяжелое железо и никель тонули к центру, образуя металлическое ядро. Это же железо-никелевое ядро с примесью кобальта и благородных металлов из-за и долетает до нас как метеорит, объяснил эксперт. Вишневский уточнил, что примерное соотношение в железном метеорите 90% железа, 9% никеля, 1% примесей. Однако в каменных метеоритах металла мало - до 10–20%.

