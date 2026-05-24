https://1prime.ru/20260524/ekspert-870173720.html
Эксперт назвал основные металлы в метеоритах
Эксперт назвал основные металлы в метеоритах - 24.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал основные металлы в метеоритах
Основными металлами в метеоритах являются железо и никель, также могут встречаться кобальт, иридий, платина, рассказал РИА Новости эксперт Национальной... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T05:46+0300
2026-05-24T05:46+0300
2026-05-24T05:46+0300
промышленность
энергетика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870173720.jpg?1779590809
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Основными металлами в метеоритах являются железо и никель, также могут встречаться кобальт, иридий, платина, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.
"Основной набор металлов в метеоритах — это железо и никель. Реже встречаются кобальт, иридий, платина", - сказал он.
При формировании астероидов тяжелое железо и никель тонули к центру, образуя металлическое ядро. Это же железо-никелевое ядро с примесью кобальта и благородных металлов из-за и долетает до нас как метеорит, объяснил эксперт.
Вишневский уточнил, что примерное соотношение в железном метеорите 90% железа, 9% никеля, 1% примесей. Однако в каменных метеоритах металла мало - до 10–20%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, финансы
Промышленность, Энергетика, Финансы
Эксперт назвал основные металлы в метеоритах
Эксперт НТИ Вишневский: основными металлами в метеоритах являются железо и никель
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Основными металлами в метеоритах являются железо и никель, также могут встречаться кобальт, иридий, платина, рассказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.
"Основной набор металлов в метеоритах — это железо и никель. Реже встречаются кобальт, иридий, платина", - сказал он.
При формировании астероидов тяжелое железо и никель тонули к центру, образуя металлическое ядро. Это же железо-никелевое ядро с примесью кобальта и благородных металлов из-за и долетает до нас как метеорит, объяснил эксперт.
Вишневский уточнил, что примерное соотношение в железном метеорите 90% железа, 9% никеля, 1% примесей. Однако в каменных метеоритах металла мало - до 10–20%.