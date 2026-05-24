Эксперт рассказала, как избежать лишних расходов в поездках

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Одним из самых распространенных источников лишних расходов в поездках является невыгодный курс валюты, и чтобы этого избежать, нужно пользоваться официальными обменными пунктами или банковскими отделениями, где условия работы прозрачны, рассказала РИА Новости эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса "Апельсин" Юлия Тарасова. "Один из самых частых источников лишних расходов — невыгодный курс валюты. В туристических зонах он может отличаться не в пользу клиента, а комиссии — увеличивать итоговую сумму. Оптимальная стратегия — пользоваться официальными обменными пунктами или банковскими отделениями, где условия прозрачны", - сказала Тарасова. По ее словам, необходимо обязательно изучать перед подписанием сопроводительный документ, где зафиксирован курс обмена и итоговая сумма в местной валюте. Также можно снять наличные в банкоматах крупных банков, заранее уточнив условия конвертации. Тарасова подчеркнула, что полагаться только на один платежный инструмент рискованно, так как не везде есть терминалы для оплаты банковской картой, либо же могут не принимать наличные. В связи с этим, в поездке лучше иметь банковскую карту, небольшую сумму наличных и резервный вариант в виде дополнительной карты или возможности оплаты по QR-коду. Она также отметила, что даже при оплате банковской картой итоговая сумма может отличаться от ожидаемой из-за особенностей конвертации, поэтому перед поездкой нужно уточнить, по какому курсу проходит списание и есть ли дополнительные комиссии в зависимости от валюты или суммы. По ее словам, одним из самых рискованных подходов является экономия на страховке, так как медпомощь за границей может стоить дороже, чем сам полис. "При этом базовая страховка обычно покрывает основные сценарии и позволяет избежать крупных незапланированных расходов", - подчеркнула Тарасова. Также для дополнительной безопасности эксперт советует делить деньги на несколько "уровней": основную часть хранить на счете, к которому нет прямого доступа через платежный инструмент, а для повседневных трат пользоваться отдельной картой или счетом с небольшой суммой. Кроме того, она советует подключить уведомления, чтобы контролировать операции. "Уведомления о списаниях позволяют быстро заметить подозрительные операции и вовремя принять меры", - сказала Тарасова. Однако даже при тщательном планировании могут возникнуть и другие дополнительные траты из-за задержек рейсов, изменения маршрута и срочных покупок. Необходимо иметь финансовый резерв, который позволит решить такие ситуации без стресса и использования невыгодных инструментов, подытожила эксперт.

