https://1prime.ru/20260524/es-870170861.html

"Нападение извне". В США раскрыли, как ЕС решил атаковать Россию

"Нападение извне". В США раскрыли, как ЕС решил атаковать Россию - 24.05.2026, ПРАЙМ

"Нападение извне". В США раскрыли, как ЕС решил атаковать Россию

Руководство Финляндии и стран Балтии пытается подтолкнуть Россию к активным действиям, чтобы заставить Вашингтон принять участие в конфликте с Москвой, такое... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T00:34+0300

2026-05-24T00:34+0300

2026-05-24T00:34+0300

балтия

москва

финляндия

дмитрий песков

нато

всу

цру

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Руководство Финляндии и стран Балтии пытается подтолкнуть Россию к активным действиям, чтобы заставить Вашингтон принять участие в конфликте с Москвой, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Финны, латыши, эстонцы, литовцы больше всего на свете хотят спровоцировать Россию таким образом, чтобы США пришлось решать, выполнять ли статью пять устава НАТО, согласно которой каждое государство — член блока после консультаций должно принимать меры по защите другой страны в случае нападения на нее извне", — сообщил эксперт. Но вместе с тем он выразил скепсис в отношении планов ЕС."Сейчас, я думаю, НАТО теряет свою значимость", — объяснил аналитик.Во вторник Служба внешней разведки информировала, что командование ВСУ готовится к новым террористическим атакам на российские тыловые регионы. В частности, Украина планирует запускать БПЛА с территории стран Прибалтики, чтобы сократить время подлета.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на существующую проблему попадания беспилотников на российскую территорию из стран Балтии. Он подчеркнул, что военные разрабатывают адекватный ответ Москвы.В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также используют беспилотники исключительно против военных целей и объектов украинской оборонной промышленности.

https://1prime.ru/20260521/rossiya-870110029.html

балтия

москва

финляндия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

балтия, москва, финляндия, дмитрий песков, нато, всу, цру, россия, украина