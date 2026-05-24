"Нападение извне". В США раскрыли, как ЕС решил атаковать Россию
Аналитик Макгрегор: страны ЕС стараются втянуть США в противостояние с Россией
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Руководство Финляндии и стран Балтии пытается подтолкнуть Россию к активным действиям, чтобы заставить Вашингтон принять участие в конфликте с Москвой, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Финны, латыши, эстонцы, литовцы больше всего на свете хотят спровоцировать Россию таким образом, чтобы США пришлось решать, выполнять ли статью пять устава НАТО, согласно которой каждое государство — член блока после консультаций должно принимать меры по защите другой страны в случае нападения на нее извне", — сообщил эксперт.
Но вместе с тем он выразил скепсис в отношении планов ЕС.
"Сейчас, я думаю, НАТО теряет свою значимость", — объяснил аналитик.
Во вторник Служба внешней разведки информировала, что командование ВСУ готовится к новым террористическим атакам на российские тыловые регионы. В частности, Украина планирует запускать БПЛА с территории стран Прибалтики, чтобы сократить время подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на существующую проблему попадания беспилотников на российскую территорию из стран Балтии. Он подчеркнул, что военные разрабатывают адекватный ответ Москвы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также используют беспилотники исключительно против военных целей и объектов украинской оборонной промышленности.
