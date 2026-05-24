"Русские идут". На Западе сделали неприятное признание о России
Аналитик Макгрегор: Россия никогда не планировала и не планирует нападение на ЕС
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Искандер" во время показа образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017". 22 августа 2017
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Утверждения о "российской угрозе" абсолютно лишены оснований — Россия не угрожает Западу, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Фраза "русские идут" много лет была своего рода мантрой в Западной Европе. Мы еще шутили во времена холодной войны в семидесятые: "О, русские идут". Русские, мол, уже на трассе А-95, едут из Нью-Йорка в Филадельфию. Новости в семь утра. Это было просто смешно. Конечно, они не шли. И сейчас не идут. Никто в здравом уме не хочет этого делать", — заявил эксперт.
При этом он отметил, что на Западе продолжают говорить о "российской угрозе" вопреки очевидным фактам.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия не имеет агрессивных планов против государств НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать эти заверения. В Кремле также неоднократно указывали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять опасность для ее интересов.
