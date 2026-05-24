СМИ: во Флориде фермы находятся в катастрофическом положении из-за погоды

Сельскохозяйственная отрасль Флориды находится в катастрофическом положении из-за последствий погодных катаклизмов, сообщает издание Politico со ссылкой на...

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сельскохозяйственная отрасль Флориды находится в катастрофическом положении из-за последствий погодных катаклизмов, сообщает издание Politico со ссылкой на местных представителей отрасли. Флорида является одним из ведущих сельскохозяйственных центров США, где производятся такие культуры как апельсины, клубника, сахарный тростник и сладкая кукуруза. Издание отмечает, что кризис наступил после того как самая сильная засуха во Флориде за последние два десятилетия иссушила урожай и привела к резкому росту затрат на полив. Лесные пожары уничтожили тысячи гектаров земли по всему штату. А зимний шторм в начале 2026 года уничтожил весь урожай. "Это настоящая катастрофа. В этом нет никаких сомнений. Это экономическая катастрофа для сельского хозяйства", - заявил изданию президент федерации фермерских хозяйств Флориды Джеб Смит. По оценке одного из собеседников издания, в этом году только из-за заморозков он потерял 40-45% урожая фермы. Согласно данным издания, местные фермеры надеются на федеральную финансовую поддержку. Кому-то из них удастся продержаться до следующего года, однако другие, уже испытывающие финансовые трудности, могут предпочесть продать свою землю и навсегда оставить сельское хозяйство.

