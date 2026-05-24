https://1prime.ru/20260524/florida-870183653.html
СМИ: во Флориде фермы находятся в катастрофическом положении из-за погоды
СМИ: во Флориде фермы находятся в катастрофическом положении из-за погоды - 24.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: во Флориде фермы находятся в катастрофическом положении из-за погоды
Сельскохозяйственная отрасль Флориды находится в катастрофическом положении из-за последствий погодных катаклизмов, сообщает издание Politico со ссылкой на... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T20:36+0300
2026-05-24T20:36+0300
2026-05-24T20:36+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сельскохозяйственная отрасль Флориды находится в катастрофическом положении из-за последствий погодных катаклизмов, сообщает издание Politico со ссылкой на местных представителей отрасли. Флорида является одним из ведущих сельскохозяйственных центров США, где производятся такие культуры как апельсины, клубника, сахарный тростник и сладкая кукуруза. Издание отмечает, что кризис наступил после того как самая сильная засуха во Флориде за последние два десятилетия иссушила урожай и привела к резкому росту затрат на полив. Лесные пожары уничтожили тысячи гектаров земли по всему штату. А зимний шторм в начале 2026 года уничтожил весь урожай. "Это настоящая катастрофа. В этом нет никаких сомнений. Это экономическая катастрофа для сельского хозяйства", - заявил изданию президент федерации фермерских хозяйств Флориды Джеб Смит. По оценке одного из собеседников издания, в этом году только из-за заморозков он потерял 40-45% урожая фермы. Согласно данным издания, местные фермеры надеются на федеральную финансовую поддержку. Кому-то из них удастся продержаться до следующего года, однако другие, уже испытывающие финансовые трудности, могут предпочесть продать свою землю и навсегда оставить сельское хозяйство.
https://1prime.ru/20260404/rossija-868895988.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
СМИ: во Флориде фермы находятся в катастрофическом положении из-за погоды
Politico: фермы Флориды находятся в катастрофическом положении из-за погодных катаклизмов
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сельскохозяйственная отрасль Флориды находится в катастрофическом положении из-за последствий погодных катаклизмов, сообщает издание Politico со ссылкой на местных представителей отрасли.
Флорида является одним из ведущих сельскохозяйственных центров США
, где производятся такие культуры как апельсины, клубника, сахарный тростник и сладкая кукуруза. Издание отмечает, что кризис наступил после того как самая сильная засуха во Флориде за последние два десятилетия иссушила урожай и привела к резкому росту затрат на полив. Лесные пожары уничтожили тысячи гектаров земли по всему штату. А зимний шторм в начале 2026 года уничтожил весь урожай.
"Это настоящая катастрофа. В этом нет никаких сомнений. Это экономическая катастрофа для сельского хозяйства", - заявил изданию президент федерации фермерских хозяйств Флориды Джеб Смит.
По оценке одного из собеседников издания, в этом году только из-за заморозков он потерял 40-45% урожая фермы.
Согласно данным издания, местные фермеры надеются на федеральную финансовую поддержку. Кому-то из них удастся продержаться до следующего года, однако другие, уже испытывающие финансовые трудности, могут предпочесть продать свою землю и навсегда оставить сельское хозяйство.
Титов заявил об идеальной погоде для виноградарей на юге России