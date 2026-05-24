https://1prime.ru/20260524/gosduma-870171529.html
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака - 24.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака
Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T02:03+0300
2026-05-24T02:03+0300
2026-05-24T02:03+0300
россия
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870171529.jpg?1779577436
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения в случае их одобрения будут внесены в Налоговый кодекс России.
"Законопроектом предлагается установить, что физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что внесение соответствующих изменений обусловлено нынешней повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, так как имеются риски нарушения баланса между частными и публичными интересами, создания искусственных барьеров, препятствующих воспроизводству нации", - подчеркивается в тексте документа.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , бизнес
РОССИЯ, Общество , Бизнес
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака
Депутат Останина предложила отменить госпошлину за регистрацию брака в 350 рублей
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения в случае их одобрения будут внесены в Налоговый кодекс России.
"Законопроектом предлагается установить, что физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что внесение соответствующих изменений обусловлено нынешней повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, так как имеются риски нарушения баланса между частными и публичными интересами, создания искусственных барьеров, препятствующих воспроизводству нации", - подчеркивается в тексте документа.