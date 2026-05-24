https://1prime.ru/20260524/gosduma-870171529.html

В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака

В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака - 24.05.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака

Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T02:03+0300

2026-05-24T02:03+0300

2026-05-24T02:03+0300

россия

общество

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870171529.jpg?1779577436

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения в случае их одобрения будут внесены в Налоговый кодекс России. "Законопроектом предлагается установить, что физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что внесение соответствующих изменений обусловлено нынешней повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, так как имеются риски нарушения баланса между частными и публичными интересами, создания искусственных барьеров, препятствующих воспроизводству нации", - подчеркивается в тексте документа.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , бизнес