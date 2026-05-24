Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/gosduma-870171529.html
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака - 24.05.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака
Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T02:03+0300
2026-05-24T02:03+0300
россия
общество
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870171529.jpg?1779577436
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения в случае их одобрения будут внесены в Налоговый кодекс России. "Законопроектом предлагается установить, что физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что внесение соответствующих изменений обусловлено нынешней повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, так как имеются риски нарушения баланса между частными и публичными интересами, создания искусственных барьеров, препятствующих воспроизводству нации", - подчеркивается в тексте документа.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , бизнес
РОССИЯ, Общество , Бизнес
02:03 24.05.2026
 
В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака

Депутат Останина предложила отменить госпошлину за регистрацию брака в 350 рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила отменить госпошлину в размере 350 рублей за регистрацию брака, включая выдачу свидетельства, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения в случае их одобрения будут внесены в Налоговый кодекс России.
"Законопроектом предлагается установить, что физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что внесение соответствующих изменений обусловлено нынешней повесткой государственной демографической политики, направленной на укрепление института семьи, защиту и сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
"Создание семьи является естественным процессом, который не должен подвергаться излишнему государственному регулированию, в особенности взиманию сборов и налогов, так как имеются риски нарушения баланса между частными и публичными интересами, создания искусственных барьеров, препятствующих воспроизводству нации", - подчеркивается в тексте документа.
 
РОССИЯОбществоБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала