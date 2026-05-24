Глава МИД Индии обсудил с Рубио сотрудничество в сфере ИИ - 24.05.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Индии обсудил с Рубио сотрудничество в сфере ИИ
Глава МИД Индии обсудил с Рубио сотрудничество в сфере ИИ
2026-05-24T16:47+0300
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио вопросы сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, критически важных минералов и атомной энергетики. "Мы рассмотрели весь спектр нашего всеобъемлющего глобального стратегического партнерства, включая сотрудничество в области торговли и энергетики, обороны и безопасности, важнейших минеральных ресурсов и искусственного интеллекта, атомной энергетики и межобщественных контактов, а также борьбы с терроризмом и наркотрафиком", - написал Джайшанкар в соцсети Х. Ранее Джайшанкар заявил, что обсудил с госсекретарем США важность скорейшего завершения предварительного торгового соглашения между странами.
16:47 24.05.2026
 
Глава МИД Индии обсудил с Рубио сотрудничество в сфере ИИ

