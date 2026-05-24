Исследование показало, как россияне относятся к идее студенческой ипотеки
2026-05-24T08:55+0300
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Почти 70% россиян поддерживают идею создания студенческой ипотеки с низким первоначальным взносом, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Около 68% россиян поддерживают идею создания студенческой ипотеки", - выяснили аналитики, опросив 3 тысячи россиян с целью узнать, как они относятся к идее студенческой ипотеки с первоначальным взносом 3%. "Среди преимуществ называют более низкий порог входа на рынок жилья за счет небольшого первоначального взноса, а также возможность приобрести собственную квартиру, не откладывая покупку на более поздние этапы жизни, избегая дальнейшего роста цен на недвижимость", - говорится в исследовании. По данным банков и НБКИ, около 18% ипотечных заемщиков приходится на людей младше 30 лет — это наиболее чувствительная к условиям входа на ипотечный рынок группа, комментирует исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак. "В таких условиях введение новой льготной программы может заметно повлиять на поведение части молодых заемщиков, прежде всего, в крупных городах, где стоимость аренды уже близка к размеру ипотечных платежей", — указывает он.
банки, финансы, бизнес, нбки, ипотека, льготная ипотека, недвижимость, жилье
"Выберу.ру": около 70% опрошенных россиян поддержали идею студенческой ипотеки