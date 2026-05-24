https://1prime.ru/20260524/jurist-870174392.html
Юрист назвал популярные схемы обмана в сфере ЖКХ
Юрист назвал популярные схемы обмана в сфере ЖКХ - 24.05.2026, ПРАЙМ
Юрист назвал популярные схемы обмана в сфере ЖКХ
Топ-пять схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май возглавило сообщение в мессенджере или на почте от некоего "Инфоцентра ЖКХ" о наличии... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T07:26+0300
2026-05-24T07:26+0300
2026-05-24T07:48+0300
иван соловьев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870174392.jpg?1779598105
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Топ-пять схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май возглавило сообщение в мессенджере или на почте от некоего "Инфоцентра ЖКХ" о наличии задолженности, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев. "Наш проект подготовил топ-пять схем обмана в сфере ЖКХ в мае. На первом месте - сообщение в мессенджере и на почте от некоего "Инфоцентра ЖКХ" о наличии задолженности. "Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить". И ссылка", - сказал Соловьев. На втором месте, по его словам, расположилось сообщение якобы от управляющей компании о том, что в ТСЖ проводится "уточнение личных данных жильцов". Аналогичное сообщение может прийти и в фальшивом домовом чате, созданном специально для мошенничества. Как добавил юрист, после "сверки данных" также предлагается ссылка или код для завершения процедуры. "На третьем месте уже набившая оскомину, но по-прежнему эффективная схема с установкой домофона. Теперь мошенники ссылаются на решение общего собрания, на котором потенциальная жертва отсутствовала. И, чтобы решение было легитимным, надо проголосовать, просто перейдя по ссылке. На четвертом месте - фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество", - рассказал юрист. По словам Соловьева, на пятом месте - "онлайн-голосование" за какое-либо доброе и полезное для жильцов дело - высадку цветов во дворе, ямочный ремонт дороги, покраску скамейки или ограждения или установку навеса: для того чтобы "проголосовать", необходимо перейти по присланной аферистами ссылке.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван соловьев
Юрист назвал популярные схемы обмана в сфере ЖКХ
РИА Новости: самой частой схемой обмана в ЖКХ стало сообщение о задолженности
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Топ-пять схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства за май возглавило сообщение в мессенджере или на почте от некоего "Инфоцентра ЖКХ" о наличии задолженности, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
"Наш проект подготовил топ-пять схем обмана в сфере ЖКХ в мае. На первом месте - сообщение в мессенджере и на почте от некоего "Инфоцентра ЖКХ" о наличии задолженности. "Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить". И ссылка", - сказал Соловьев.
На втором месте, по его словам, расположилось сообщение якобы от управляющей компании о том, что в ТСЖ проводится "уточнение личных данных жильцов". Аналогичное сообщение может прийти и в фальшивом домовом чате, созданном специально для мошенничества. Как добавил юрист, после "сверки данных" также предлагается ссылка или код для завершения процедуры.
"На третьем месте уже набившая оскомину, но по-прежнему эффективная схема с установкой домофона. Теперь мошенники ссылаются на решение общего собрания, на котором потенциальная жертва отсутствовала. И, чтобы решение было легитимным, надо проголосовать, просто перейдя по ссылке. На четвертом месте - фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество", - рассказал юрист.
По словам Соловьева, на пятом месте - "онлайн-голосование" за какое-либо доброе и полезное для жильцов дело - высадку цветов во дворе, ямочный ремонт дороги, покраску скамейки или ограждения или установку навеса: для того чтобы "проголосовать", необходимо перейти по присланной аферистами ссылке.