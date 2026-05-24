В Нижнем Новгороде возбудили еще одного дело на водителя кабриолета - 24.05.2026, ПРАЙМ
В Нижнем Новгороде возбудили еще одного дело на водителя кабриолета
2026-05-24T19:52+0300
бизнес
общество
нижний новгород
рф
мвд
ск рф
19:52 24.05.2026
 
В Нижнем Новгороде возбудили еще одного дело на водителя кабриолета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело об агрессивном вождении возбудили на водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода и отказавшегося проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщает МВД региона.
Ранее в региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости рассказали, что в отношении водителя премиальной иномарки возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).
"После ДТП с участием молодого человека 20 мая собрали и проанализировали видео с камер наблюдения, запечатлевших его авто. Оценив манеру вождения правонарушителя как агрессивную, сотрудники ГАИ передали собранные материалы в следственное управление МВД России по Нижнему Новгороду, где в отношении злостного нарушителя ПДД возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в региональном управлении МВД.
Отмечается, что водителю кабриолета может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы.
"На автомобиль 21-летнего фигуранта, ранее изъятый госавтоинспекторами в рамках административного расследования, будет наложен арест", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, добавили в ведомстве, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения молодого человека, чтобы доставить его в следственные органы.
Ранее в МВД региона сообщили о том, что днем 20 мая на Похвалихинском съезде 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. От удара Kia развернуло, и она столкнулась с автомобилем Nissan. Никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На водителя Mercedes составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, за что ему по совокупности грозит лишение прав сроком до 2,5 лет и штраф в размере свыше 55 тысяч рублей. Кроме того для возврата водительского удостоверения молодому человеку предстоит пройти медкомиссию и сдать экзамены на знание правил дорожного движения.
В Госавтоинспекции региона также рассказали, что с 2025 года в отношении водителя кабриолета составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей, 51 из них - за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
Как утверждают местные СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, - сын покойного нижегородского миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что "похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим". Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину".
