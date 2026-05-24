Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полный провал": на Западе заявили о стыде после неуместных слов Каллас - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/kallas-870172433.html
"Полный провал": на Западе заявили о стыде после неуместных слов Каллас
"Полный провал": на Западе заявили о стыде после неуместных слов Каллас - 24.05.2026, ПРАЙМ
"Полный провал": на Западе заявили о стыде после неуместных слов Каллас
Заявление руководителя евродипломатии Каи Каллас о китайских отношениях как о "раковой опухоли" противоречит курсу Европейского союза и явилось серьезным... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T04:33+0300
2026-05-24T04:33+0300
мировая экономика
китай
кая каллас
politico
ес
европа
запад
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Заявление руководителя евродипломатии Каи Каллас о китайских отношениях как о "раковой опухоли" противоречит курсу Европейского союза и явилось серьезным позором для организации, сообщает журналист Бен Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung."Кая Каллас позорит Европу. Глава европейской дипломатии публично сравнила Китай с раковым заболеванием. По ее словам, необходима "химиотерапия". Это полный провал", — указывается в материале.Автор указывает, что подобные высказывания эстонского политика наносят ущерб самому ЕС, так как после охладевших отношений с Соединенными Штатами Брюсселю необходимо заново выстраивать связи с Китаем.&quot;Эти заявления резко контрастируют с новым направлением европейской дипломатии. После распада многолетнего трансатлантического альянса при администрации Трампа ведущие политики ЕС все чаще ездят в Пекин, чтобы попытаться восстановить отношения&quot;, — добавил он.Ранее Каллас сравнила экономические связи с Китаем с раковым заболеванием, отметив, что Европа четко осознает диагноз, когда речь идет об экономических методах Китая, но пока не пришла к единому решению по лечению. По ее словам, возможны два пути: либо увеличивать "морфин" — то есть субсидии от стран ЕС на развитие промышленности, либо начинать "химиотерапию", то есть использовать такие меры, как контроль иностранных инвестиций.Газета Politico отмечала, что такие заявления Каллас вызвали недовольство у многих европейских политиков. Сообщалось, что против высказывания главы евродипломатии было подано пять жалоб от различных стран.
https://1prime.ru/20260522/kallas-870127419.html
https://1prime.ru/20260521/rossiya-870087396.html
китай
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10c6495b87491d44a59329edc276aba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, кая каллас, politico, ес, европа, запад, общество
Мировая экономика, КИТАЙ, Кая Каллас, Politico, ЕС, ЕВРОПА, ЗАПАД, Общество
04:33 24.05.2026
 
"Полный провал": на Западе заявили о стыде после неуместных слов Каллас

BZ: неудачные слова Каи Каллас о Китае стали для Европы настоящим позором

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Заявление руководителя евродипломатии Каи Каллас о китайских отношениях как о "раковой опухоли" противоречит курсу Европейского союза и явилось серьезным позором для организации, сообщает журналист Бен Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.
"Кая Каллас позорит Европу. Глава европейской дипломатии публично сравнила Китай с раковым заболеванием. По ее словам, необходима "химиотерапия". Это полный провал", — указывается в материале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
На Западе раскрыли тайное прозвище Каллас из-за ее антироссийской риторики
22 мая, 07:08
Автор указывает, что подобные высказывания эстонского политика наносят ущерб самому ЕС, так как после охладевших отношений с Соединенными Штатами Брюсселю необходимо заново выстраивать связи с Китаем.

"Эти заявления резко контрастируют с новым направлением европейской дипломатии. После распада многолетнего трансатлантического альянса при администрации Трампа ведущие политики ЕС все чаще ездят в Пекин, чтобы попытаться восстановить отношения", — добавил он.

Ранее Каллас сравнила экономические связи с Китаем с раковым заболеванием, отметив, что Европа четко осознает диагноз, когда речь идет об экономических методах Китая, но пока не пришла к единому решению по лечению. По ее словам, возможны два пути: либо увеличивать "морфин" — то есть субсидии от стран ЕС на развитие промышленности, либо начинать "химиотерапию", то есть использовать такие меры, как контроль иностранных инвестиций.

Газета Politico отмечала, что такие заявления Каллас вызвали недовольство у многих европейских политиков. Сообщалось, что против высказывания главы евродипломатии было подано пять жалоб от различных стран.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
В США назвали разницу в визитах Путина и Трампа в Китай
21 мая, 05:45
 
Мировая экономикаКИТАЙКая КалласPoliticoЕСЕВРОПАЗАПАДОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала