"Полный провал": на Западе заявили о стыде после неуместных слов Каллас

Заявление руководителя евродипломатии Каи Каллас о китайских отношениях как о "раковой опухоли" противоречит курсу Европейского союза и явилось серьезным...

2026-05-24T04:33+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Заявление руководителя евродипломатии Каи Каллас о китайских отношениях как о "раковой опухоли" противоречит курсу Европейского союза и явилось серьезным позором для организации, сообщает журналист Бен Арис в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung."Кая Каллас позорит Европу. Глава европейской дипломатии публично сравнила Китай с раковым заболеванием. По ее словам, необходима "химиотерапия". Это полный провал", — указывается в материале.Автор указывает, что подобные высказывания эстонского политика наносят ущерб самому ЕС, так как после охладевших отношений с Соединенными Штатами Брюсселю необходимо заново выстраивать связи с Китаем."Эти заявления резко контрастируют с новым направлением европейской дипломатии. После распада многолетнего трансатлантического альянса при администрации Трампа ведущие политики ЕС все чаще ездят в Пекин, чтобы попытаться восстановить отношения", — добавил он.Ранее Каллас сравнила экономические связи с Китаем с раковым заболеванием, отметив, что Европа четко осознает диагноз, когда речь идет об экономических методах Китая, но пока не пришла к единому решению по лечению. По ее словам, возможны два пути: либо увеличивать "морфин" — то есть субсидии от стран ЕС на развитие промышленности, либо начинать "химиотерапию", то есть использовать такие меры, как контроль иностранных инвестиций.Газета Politico отмечала, что такие заявления Каллас вызвали недовольство у многих европейских политиков. Сообщалось, что против высказывания главы евродипломатии было подано пять жалоб от различных стран.

