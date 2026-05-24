"Нет мозгов". На Западе осадили Каллас после истерики из-за "Орешника"

2026-05-24T22:25+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Эксперт Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на платформе X подверг критике высказывание руководителя европейской дипломатии Каи Каллас касательно ответного удара России по военным целям на Украине."Если бы русские хотели "убить как можно больше мирных жителей", они бы использовали "Орешник" против центра Киева, а не против авиабазы ​​в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов", — прокомментировал он соответствующий пост главы евродипломатии.Днем ранее Каллас сообщила, что в течение следующей недели руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза проведут встречу, чтобы определить пути наращивания международного давления на Россию в связи с проведением этой ответной операции.В ночные часы Вооруженные силы России провели скоординированную атаку на украинские военные секторы, задействовав в том числе ракетные системы "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Данные действия позволили ликвидировать все запланированные объекты и послужили зеркальным ответом на террористические вылазки украинских формирований против гражданского населения. В Министерстве обороны отдельно акцентировали внимание на том, что удары по мирным элементам инфраструктуры изначально не проектировались и фактически не наносились.Ночью пятницы вражеские беспилотные аппараты атаковали спальный корпус Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Данный инцидент повлек за собой разрушение элементов конструкции сооружения, внутри которого в тот момент пребывали 86 студентов. Каких-либо армейских подразделений или позиций вблизи данного района не фиксировалось. В результате атаки оборвалась жизнь 21 тинейджера, ранения разной степени тяжести зафиксированы еще у 42 пострадавших.

