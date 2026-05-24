Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет мозгов". На Западе осадили Каллас после истерики из-за "Орешника" - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/kallas-870184863.html
"Нет мозгов". На Западе осадили Каллас после истерики из-за "Орешника"
"Нет мозгов". На Западе осадили Каллас после истерики из-за "Орешника" - 24.05.2026, ПРАЙМ
"Нет мозгов". На Западе осадили Каллас после истерики из-за "Орешника"
Эксперт Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на платформе X подверг критике высказывание руководителя европейской дипломатии Каи Каллас касательно... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T22:25+0300
2026-05-24T22:25+0300
мировая экономика
общество
запад
украина
киев
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95e3e71aa06436910e43163f96ca9d81.jpg
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Эксперт Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на платформе X подверг критике высказывание руководителя европейской дипломатии Каи Каллас касательно ответного удара России по военным целям на Украине."Если бы русские хотели "убить как можно больше мирных жителей", они бы использовали "Орешник" против центра Киева, а не против авиабазы ​​в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов", — прокомментировал он соответствующий пост главы евродипломатии.Днем ранее Каллас сообщила, что в течение следующей недели руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза проведут встречу, чтобы определить пути наращивания международного давления на Россию в связи с проведением этой ответной операции.В ночные часы Вооруженные силы России провели скоординированную атаку на украинские военные секторы, задействовав в том числе ракетные системы "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Данные действия позволили ликвидировать все запланированные объекты и послужили зеркальным ответом на террористические вылазки украинских формирований против гражданского населения. В Министерстве обороны отдельно акцентировали внимание на том, что удары по мирным элементам инфраструктуры изначально не проектировались и фактически не наносились.Ночью пятницы вражеские беспилотные аппараты атаковали спальный корпус Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Данный инцидент повлек за собой разрушение элементов конструкции сооружения, внутри которого в тот момент пребывали 86 студентов. Каких-либо армейских подразделений или позиций вблизи данного района не фиксировалось. В результате атаки оборвалась жизнь 21 тинейджера, ранения разной степени тяжести зафиксированы еще у 42 пострадавших.
https://1prime.ru/20260523/kiev-870168960.html
запад
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a716670b26042341ad0cedd548f35da2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , запад, украина, киев, кая каллас, ес
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, УКРАИНА, Киев, Кая Каллас, ЕС
22:25 24.05.2026
 
"Нет мозгов". На Западе осадили Каллас после истерики из-за "Орешника"

Кошкович раскритиковал заявление Каллас о российском ударе возмездия

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Эксперт Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на платформе X подверг критике высказывание руководителя европейской дипломатии Каи Каллас касательно ответного удара России по военным целям на Украине.

"Если бы русские хотели "убить как можно больше мирных жителей", они бы использовали "Орешник" против центра Киева, а не против авиабазы ​​в десятках километров оттуда. Это понимает каждый, у кого есть хоть капля мозгов", — прокомментировал он соответствующий пост главы евродипломатии.
Днем ранее Каллас сообщила, что в течение следующей недели руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза проведут встречу, чтобы определить пути наращивания международного давления на Россию в связи с проведением этой ответной операции.
В ночные часы Вооруженные силы России провели скоординированную атаку на украинские военные секторы, задействовав в том числе ракетные системы "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Данные действия позволили ликвидировать все запланированные объекты и послужили зеркальным ответом на террористические вылазки украинских формирований против гражданского населения. В Министерстве обороны отдельно акцентировали внимание на том, что удары по мирным элементам инфраструктуры изначально не проектировались и фактически не наносились.
Ночью пятницы вражеские беспилотные аппараты атаковали спальный корпус Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Данный инцидент повлек за собой разрушение элементов конструкции сооружения, внутри которого в тот момент пребывали 86 студентов. Каких-либо армейских подразделений или позиций вблизи данного района не фиксировалось. В результате атаки оборвалась жизнь 21 тинейджера, ранения разной степени тяжести зафиксированы еще у 42 пострадавших.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
"Полное уничтожение". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 23:13
 
Мировая экономикаОбществоЗАПАДУКРАИНАКиевКая КалласЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала