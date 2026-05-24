Премьер Канады поедет в США, чтобы попытаться привлечь инвестиции - 24.05.2026, ПРАЙМ
Премьер Канады поедет в США, чтобы попытаться привлечь инвестиции
Премьер Канады Карни поедет в Нью-Йорк, чтобы попытаться привлечь инвестиции

24-й премьер-министр Канады Марк Карни. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни поедет в Нью-Йорк, чтобы попытаться привлечь инвестиции в свою страну, сообщила его канцелярия.
"Карни отправится в Нью-Йорк,… где будет находиться с 27 по 28 мая… Он встретится с инвесторами, включая гендиректоров крупнейших компаний, предпринимателей, бизнес-лидеров и инвестиционных менеджеров, чтобы преподнести Канаду как направление для новых инвестиций", - говорится в заявлении на сайте премьера Канады.
Карни выступит на заседании экономического клуба в Нью-Йорке, где он должен представить новую экономическую стратегию Канады и достигнутые результаты.
Ранее Карни заявил, что экономические связи Канады с США, которые прежде были преимуществом, превратились в слабость, которую "нужно исправить". В этой связи он анонсировал план по укреплению канадской экономики, восстановлению контроля над национальной безопасностью и снижению зависимости от Соединенных Штатов. Согласно плану, Канада намерена привлечь инвестиции в размере 1 триллиона долларов, удвоить мощности по производству чистой энергетики и построить новые торговые и энергетические коридоры.
