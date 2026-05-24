Кибервойна в мире не затихает ни на секунду, заявил глава "Ростелекома"
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Кибервойна в мире не затихает ни на секунду, и хакеры-враги России будут пытаться испортить процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов от "Единой России" на сентябрьские выборы, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
В воскресенье "Единая Россия" дала старт предварительному голосованию по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы, в центральном исполкоме ЕР провели процедуру разделения ключа шифрования праймериз. Эта процедура обеспечит тайну голосования и защитит персональные данные от возможного внешнего воздействия. После завершения голосования 31 мая ключи соединят и начнется подсчет голосов.
"Особое внимание наши коллеги из исполнительных органов партии уделяют обеспечению информационной безопасности. Кибервойна не затихает ни на секунду. Наши враги, к сожалению, будут пытаться испортить нашу демократическую процедуру", - заявил Осеевский.
Однако, по словам главы "Ростелекома", качество российских решений и профессионализм специалистов не вызывает никаких сомнений в том, что вся будущая неделя пройдет спокойно и без потрясений. "Мы получим объективные результаты тех, кто пройдет от партии на выборы в Государственную Думу и другие органы государственной власти Российской Федерации", - сказал он.
"Единая Россия" 11 марта запустила регистрацию участников предварительного голосования, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Регистрация кандидатов уже завершилась, а регистрация избирателей продлится до 29 мая. Само предварительное голосование будет проходить онлайн с 25 по 31 мая.