"Пора заканчивать". В Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
"Пора заканчивать". В Киеве выступили с призывом после удара "Орешником"
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Парламентарий Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* выступил за завершение противостояния вслед за ответным ударом со стороны России.
"Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось", — написал он в Telegram-канале.
В эту ночь Вооруженные силы России атаковали военную инфраструктуру на Украине с применением ракетных комплексов "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Данная операция успешно поразила все намеченные ориентиры, послужив реакцией на акты террора киевского режима против мирных граждан. Представители Министерства обороны особо отметили, что удары по невоенным объектам не намечались и не совершались.
В ночные часы пятницы вражеские беспилотники атаковали жилое здание Старобельского педагогического колледжа, где спали 86 студентов. Данные действия повлекли за собой разрушение постройки. Каких-либо армейских зон поблизости не располагалось. Жертвами случившегося стал 21 человек, травмы различной степени тяжести зафиксированы у 42 пострадавших.
Помощник лидера России Юрий Ушаков до этого утверждал, что дипломатический процесс по деэскалации на Украине окажется безрезультатным даже в случае организации множества переговорных этапов, пока Киев не осуществит отвод формирований ВСУ из Донбасса. По его словам, украинское руководство понимает неизбежность очищения данных земель от своих подразделений и осознает, что этот шаг в любом случае придется предпринять.
* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России.