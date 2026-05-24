https://1prime.ru/20260524/metro-870178912.html

В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро

В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро - 24.05.2026, ПРАЙМ

В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро

Первый в России беспилотный поезд метро, запущенный в январе 2026 года, показал себя надежно и безопасно, ни разу не потребовав вмешательства машиниста в работу | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T11:03+0300

2026-05-24T11:03+0300

2026-05-24T12:00+0300

технологии

бизнес

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

московское метро

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_0:75:3372:1972_1920x0_80_0_0_007c1d7c53ddf5c13009531ef5eae17a.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Первый в России беспилотный поезд метро, запущенный в январе 2026 года, показал себя надежно и безопасно, ни разу не потребовав вмешательства машиниста в работу системы, сообщили в столичном департаменте транспорта. "В январе 2026 года Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин дали старт официальному тестированию первого в стране беспилотного поезда метро. В кабине по требованию закона находится машинист, который обеспечивает безопасность. За время испытаний он ни разу не вмешался в работу системы - она показывает себя надежно и безопасно", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в канале дептранса на платформе "Макс". Отмечается, что за четыре месяца этот поезд преодолел без пассажиров более трех тысяч километров, соблюдая точность остановки на платформе с погрешностью всего до 30 сантиметров. Добавляется, что к концу года поезд будет в тестовом режиме курсировать в графике с другими составами с учетом интервалов движения московского метро в самые востребованные часы, а первые поездки с пассажирами планируется запустить в начале 2027 года.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, владимир путин, сергей собянин, московское метро