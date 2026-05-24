В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро - 24.05.2026, ПРАЙМ
В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро
Первый в России беспилотный поезд метро, запущенный в январе 2026 года, показал себя надежно и безопасно, ни разу не потребовав вмешательства машиниста в работу | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T11:03+0300
2026-05-24T12:00+0300
технологии
бизнес
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
московское метро
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Первый в России беспилотный поезд метро, запущенный в январе 2026 года, показал себя надежно и безопасно, ни разу не потребовав вмешательства машиниста в работу системы, сообщили в столичном департаменте транспорта. "В январе 2026 года Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин дали старт официальному тестированию первого в стране беспилотного поезда метро. В кабине по требованию закона находится машинист, который обеспечивает безопасность. За время испытаний он ни разу не вмешался в работу системы - она показывает себя надежно и безопасно", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в канале дептранса на платформе "Макс". Отмечается, что за четыре месяца этот поезд преодолел без пассажиров более трех тысяч километров, соблюдая точность остановки на платформе с погрешностью всего до 30 сантиметров. Добавляется, что к концу года поезд будет в тестовом режиме курсировать в графике с другими составами с учетом интервалов движения московского метро в самые востребованные часы, а первые поездки с пассажирами планируется запустить в начале 2027 года.
ПРАЙМ
11:03 24.05.2026 (обновлено: 12:00 24.05.2026)
 
