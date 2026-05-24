https://1prime.ru/20260524/metro-870178912.html
В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро
В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро - 24.05.2026, ПРАЙМ
В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро
Первый в России беспилотный поезд метро, запущенный в январе 2026 года, показал себя надежно и безопасно, ни разу не потребовав вмешательства машиниста в работу | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T11:03+0300
2026-05-24T11:03+0300
2026-05-24T12:00+0300
технологии
бизнес
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
московское метро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_0:75:3372:1972_1920x0_80_0_0_007c1d7c53ddf5c13009531ef5eae17a.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Первый в России беспилотный поезд метро, запущенный в январе 2026 года, показал себя надежно и безопасно, ни разу не потребовав вмешательства машиниста в работу системы, сообщили в столичном департаменте транспорта. "В январе 2026 года Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин дали старт официальному тестированию первого в стране беспилотного поезда метро. В кабине по требованию закона находится машинист, который обеспечивает безопасность. За время испытаний он ни разу не вмешался в работу системы - она показывает себя надежно и безопасно", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в канале дептранса на платформе "Макс". Отмечается, что за четыре месяца этот поезд преодолел без пассажиров более трех тысяч километров, соблюдая точность остановки на платформе с погрешностью всего до 30 сантиметров. Добавляется, что к концу года поезд будет в тестовом режиме курсировать в графике с другими составами с учетом интервалов движения московского метро в самые востребованные часы, а первые поездки с пассажирами планируется запустить в начале 2027 года.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_9b77bea7b77f444cd136c86fd6ae8dee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, москва, владимир путин, сергей собянин, московское метро
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Собянин, московское метро
В Москве рассказали об испытаниях первого беспилотного поезда метро
Ликсутов: первый в России беспилотный поезд метро показал себя надежно и безопасно
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Первый в России беспилотный поезд метро, запущенный в январе 2026 года, показал себя надежно и безопасно, ни разу не потребовав вмешательства машиниста в работу системы, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"В январе 2026 года Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин дали старт официальному тестированию первого в стране беспилотного поезда метро. В кабине по требованию закона находится машинист, который обеспечивает безопасность. За время испытаний он ни разу не вмешался в работу системы - она показывает себя надежно и безопасно", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в канале дептранса на платформе "Макс
".
Отмечается, что за четыре месяца этот поезд преодолел без пассажиров более трех тысяч километров, соблюдая точность остановки на платформе с погрешностью всего до 30 сантиметров.
Добавляется, что к концу года поезд будет в тестовом режиме курсировать в графике с другими составами с учетом интервалов движения московского метро в самые востребованные часы, а первые поездки с пассажирами планируется запустить в начале 2027 года.