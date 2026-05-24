Минтранс готов закрепить скидку для многодетных семей при покупке билетов - 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T05:01+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минтранс России готов совместно с Минфином Российской Федерации проработать вопрос о нормативном закреплении скидки в размере 50% для многодетных семей при покупке железнодорожных билетов, следует из ответа министерства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в правительство РФ с просьбой проработать вопрос об установлении для многодетных семей скидки в размере 50% на приобретение билетов для проезда железнодорожным транспортом общего пользования. "Минтранс России готов поработать вопрос закрепления указанной льготы на нормативном уровне путем внесения соответствующих изменений в постановление №266 в случае согласования Минфином России учета в лимитах федерального бюджета необходимого объема потребности для предоставления соответствующей льготы", - говорится в ответе замминистра транспорта Российской Федерации Алексея Шило. Министерство напомнило, что РЖД сейчас предоставляет меры поддержки отдельным категориям граждан, в том числе действуют следующие акции: "Путешествуй с детьми", "Целое купе", "РЖД Бонус" для студентов и "Большая семья".

