Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс готов закрепить скидку для многодетных семей при покупке билетов - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/mintrans-870173335.html
Минтранс готов закрепить скидку для многодетных семей при покупке билетов
Минтранс готов закрепить скидку для многодетных семей при покупке билетов - 24.05.2026, ПРАЙМ
Минтранс готов закрепить скидку для многодетных семей при покупке билетов
Минтранс России готов совместно с Минфином Российской Федерации проработать вопрос о нормативном закреплении скидки в размере 50% для многодетных семей при... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T05:01+0300
2026-05-24T05:01+0300
бизнес
россия
рф
ржд
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870173335.jpg?1779588096
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минтранс России готов совместно с Минфином Российской Федерации проработать вопрос о нормативном закреплении скидки в размере 50% для многодетных семей при покупке железнодорожных билетов, следует из ответа министерства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в правительство РФ с просьбой проработать вопрос об установлении для многодетных семей скидки в размере 50% на приобретение билетов для проезда железнодорожным транспортом общего пользования. "Минтранс России готов поработать вопрос закрепления указанной льготы на нормативном уровне путем внесения соответствующих изменений в постановление №266 в случае согласования Минфином России учета в лимитах федерального бюджета необходимого объема потребности для предоставления соответствующей льготы", - говорится в ответе замминистра транспорта Российской Федерации Алексея Шило. Министерство напомнило, что РЖД сейчас предоставляет меры поддержки отдельным категориям граждан, в том числе действуют следующие акции: "Путешествуй с детьми", "Целое купе", "РЖД Бонус" для студентов и "Большая семья".
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ржд, госдума, минфин
Бизнес, РОССИЯ, РФ, РЖД, Госдума, Минфин
05:01 24.05.2026
 
Минтранс готов закрепить скидку для многодетных семей при покупке билетов

Минтранс предложил закрепить скидку в 50% для многодетных семей при покупке ж/д билетов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Минтранс России готов совместно с Минфином Российской Федерации проработать вопрос о нормативном закреплении скидки в размере 50% для многодетных семей при покупке железнодорожных билетов, следует из ответа министерства на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в правительство РФ с просьбой проработать вопрос об установлении для многодетных семей скидки в размере 50% на приобретение билетов для проезда железнодорожным транспортом общего пользования.
"Минтранс России готов поработать вопрос закрепления указанной льготы на нормативном уровне путем внесения соответствующих изменений в постановление №266 в случае согласования Минфином России учета в лимитах федерального бюджета необходимого объема потребности для предоставления соответствующей льготы", - говорится в ответе замминистра транспорта Российской Федерации Алексея Шило.
Министерство напомнило, что РЖД сейчас предоставляет меры поддержки отдельным категориям граждан, в том числе действуют следующие акции: "Путешествуй с детьми", "Целое купе", "РЖД Бонус" для студентов и "Большая семья".
 
БизнесРОССИЯРФРЖДГосдумаМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала