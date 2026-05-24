В Молдавии устранили сбои в работе электросетей

КИШИНЕВ, 24 мая - ПРАЙМ. Нарушения в работе линий электропередачи Вулканешты - Исакча и Вулканешты - МГРЭС в Молдавии после обильных осадков полностью устранены, все поврежденные элементы энергетической инфраструктуры вновь введены в эксплуатацию, сообщает в воскресенье министерство энергетики республики. В пятницу в Молдавии прошли сильные ливни с грозами, местами выпал град. Неблагоприятные погодные условия привели к затоплению более 40 домов в населенных пунктах Хиржаука и Миндра, спасатели и пожарные 11 раз выезжали для откачки воды в деревнях районов Унгены, Калараш и Дубоссары. Два человека погибли. "Нарушения, возникшие в электрической сети передачи напряжением 400 кВ, были успешно устранены, а все элементы энергетической инфраструктуры, поврежденные в результате обильных осадков и грозовых разрядов, вновь введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении минэнерго. Поясняется, что непогода вывела из строя две важные линии напряжением 400 кВ: Вулканешты - Исакча и Вулканешты - МГРЭС. "Сразу после регистрации сбоев были задействованы оперативные процедуры реагирования и проведены необходимые переключения для изоляции повреждений, поддержания стабильности национальной электроэнергетической системы и предотвращения распространения нарушений в сети передачи", - подчеркивается в сообщении. В населенном пункте Хиржаука района Калараш также из-за сильных дождей прорвало дамбу местного озера, вода хлынула на трассу, смыв три автомобиля, водители и пассажиры не пострадали.

