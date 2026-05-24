В Москве за год сократилось число ДТП с участием велосипедистов - 24.05.2026, ПРАЙМ
В Москве за год сократилось число ДТП с участием велосипедистов
16:06 24.05.2026
 
В Москве за год сократилось число ДТП с участием велосипедистов

Ликсутов: в Москве за год число ДТП с участием велосипедистов сократилось на 13%

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Число дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов в Москве за год сократилось на 13%, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Весенний велофестиваль проходит в столице 24 мая. Велосипедисты проедут 16 километров по Садовому кольцу. Заммэра столицы также стал участником заезда и возглавил колонну.
"Отрадно сказать, что в этом году у нас на 13% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов по сравнению с прошлым годом. Уверен, что по количеству дорожно-транспортных происшествий мы будем снижать эти показатели", - сказал Ликсутов журналистам.
Заммэра призвал москвичей внимательно относиться к велосипедистам на дорогах, а также к курьерам на велосипедах.
