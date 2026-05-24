Москвичей призвали использовать метро для поездок в воскресенье

Дептранс призвал москвичей использовать метро для поездок в воскресенье в центр города из-за перекрытий дорог. | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T16:58+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Дептранс призвал москвичей использовать метро для поездок в воскресенье в центр города из-за перекрытий дорог. "Сегодня для поездок в центр города выбирайте метро! Так вы точно сэкономите время в пути... Для проезда к важным городским объектам со стороны Садового кольца и улицы Маши Порываевой также используйте метро", - говорится в сообщении на платформе "Макс". В дептрансе уточнили, что движение временно закрыто: до 18.30 на всем протяжении Садового кольца в каждом направлении; до 19.30 на Спасской улице (от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской улицы); до 19.30 на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой) и на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы).

