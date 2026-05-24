МЖД прокомментировала возгорание вагона с топливом в Курской области

2026-05-24T19:23+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Возгорание вагона с топливом в Курской области не влияет на движение поездов, уточнили в Московской железной дороге (МЖД). Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что топливный вагон загорелся в результате удара вражеского БПЛА по железнодорожным путям в Курской области, предварительно, погибших и пострадавших нет. Губернатор добавил, что из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек в целях безопасности. "Возгорание вагона с топливом в Льговском районе Курской области произошло на путях сторонней организации. Угрозы объектам ОАО "РЖД " нет. На движение поездов ситуация не влияет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.

