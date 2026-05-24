https://1prime.ru/20260524/mzhd-870182931.html
МЖД прокомментировала возгорание вагона с топливом в Курской области
МЖД прокомментировала возгорание вагона с топливом в Курской области - 24.05.2026, ПРАЙМ
МЖД прокомментировала возгорание вагона с топливом в Курской области
Возгорание вагона с топливом в Курской области не влияет на движение поездов, уточнили в Московской железной дороге (МЖД). | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T19:23+0300
2026-05-24T19:23+0300
2026-05-24T19:23+0300
бизнес
россия
александр хинштейн
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869776929_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3e249a02c59ac99c9406f3a1210b15fe.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Возгорание вагона с топливом в Курской области не влияет на движение поездов, уточнили в Московской железной дороге (МЖД). Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что топливный вагон загорелся в результате удара вражеского БПЛА по железнодорожным путям в Курской области, предварительно, погибших и пострадавших нет. Губернатор добавил, что из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек в целях безопасности. "Возгорание вагона с топливом в Льговском районе Курской области произошло на путях сторонней организации. Угрозы объектам ОАО "РЖД " нет. На движение поездов ситуация не влияет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.
https://1prime.ru/20260516/mali-869982268.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869776929_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_685fc710d353426d2131e1cd4749ee57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, александр хинштейн, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Александр Хинштейн, РЖД
МЖД прокомментировала возгорание вагона с топливом в Курской области
МЖД: возгорание вагона с топливом в Курской области не влияет на движение поездов