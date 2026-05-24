С рыбзавода в Норвегии украли 18 тонн лосося

2026-05-24T21:11+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Неизвестные на юге Норвегии украли с рыбоперерабатывающего завода 18 тонн лосося общей стоимостью около 150 тысяч долларов, сообщает норвежская газета VG со ссылкой на управляющего предприятием Альфа Герана Кнутсена. "Пропало 18 тонн лосося. У нас есть камеры видеонаблюдения, поэтому мы знаем, что пропало... Это большой объем. Безумие просто", - заявил Кнутсен в комментарии VG. Речь идет о заводе под названием 1814 Salmon в коммуне Эйдсволл. По мнению Кнутсена, вор хорошо знал, что делает. По словам представителя полиции Кристиана Нордбю, правоохранители изучили место происшествия, достали данные с камер и завели новое дело. Нордбю отметил, что у воров, должно быть, был подходящий для кражи такого объема транспорт, однако подозреваемых у полиции пока нет. Позднее норвежский телеканал TV2 сообщил, что часть украденного лосося была найдена в украденном же полуприцепе. В воскресенье в полицию поступило сообщение о краже двух полуприцепов, совершенной в ночь на субботу. Женщина, сообщившая об этом, также указала, где находится один из них. На место выехал патруль полиции. "Патруль проверил полуприцеп, соединенный с тягачом... Полуприцеп, как оказалось, имел отношение к краже (полуприцепов - ред.) в Скарнесе. У него были фальшивые номера. В полуприцепе было обнаружено некоторое количество лосося. Этот лосось, как оказалось, имеет отношение к краже (лосося - ред.) в ночь на сегодня в Дале", - приводит телеканал сообщение полиции. Как сообщает TV2, в тягаче спал мужчина из Восточной Европы, он был задержан. Владельцы лосося и полуприцепа были проинформированы.

