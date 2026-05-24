СМИ: газовоз прошел Ормуз и направился в Индию впервые с начала конфликта - 24.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: газовоз прошел Ормуз и направился в Индию впервые с начала конфликта
2026-05-24T09:30+0300
2026-05-24T09:53+0300
энергетика
газ
ормузский пролив
индия
персидский залив
спг
Энергетика, Газ, Ормузский пролив, ИНДИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, СПГ
Bloomberg: танкер с СПГ прошел Ормуз и направился в Индию впервые с начала конфликта

© AP Photo / Kamran Jebreili — Танкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Танкер со сжиженным природным газом покинул Ормузский пролив, направившись в Индию, впервые с начала эскалации на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.
"Танкер со сжиженным природным газом, перевозящий груз для Индии, покинул Ормузский пролив, и это первый случай поставки для этой страны из Персидского залива с момента начала войны в Иране несколько месяцев назад... В последние сутки было зафиксировано, что танкер Al Hamra компании Adnoc Logistics & Services с грузом направляется к западу Индии", - говорится в публикации.
Согласно материалу агентства, судно перестало подавать сигнал 19 апреля, но в то время оно было пустым и простаивало у восточного входа в Ормузский пролив. В публикации со ссылкой на данные аналитической компании Kpler говорится, что после этого танкер загрузился на экспортном заводе национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) на острове Дас.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
