Шесть поездов "Таврия" сообщением с Крымом задерживаются в пути - 24.05.2026, ПРАЙМ
Шесть поездов "Таврия" сообщением с Крымом задерживаются в пути
2026-05-24T10:25+0300
бизнес
россия
джанкой
москва
крым
гранд сервис экспресс
железнодорожное сообщение
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов "Таврия" между Крымом и городами материковой части России следуют с опозданием из-за временной приостановки движения на Крымском мосту ночью, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". "После приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 24 мая сейчас следуют с опозданием поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Так, по состоянию на 9.00 мск в пути задерживаются шесть составов, четыре - в направлении Крыма, два - с полуострова. Три состава следуют с опозданием на два часа: №173 Москва - Евпатория отправлением 22 мая, №463 Москва - Феодосия отправлением 22 мая и №028 Москва - Симферополь отправлением 23 мая. Поезд №179 Санкт-Петербург - Евпатория отправлением 22 мая следует с опозданием на 1,5 часа. По данным перевозчика, из Крыма следуют с задержкой в 2,5 часа два поезда отправлением 23 мая: №174 Евпатория – Москва и поезд №092 Севастополь – Москва. В компании также добавили, что станция Джанкой в воскресенье закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. "Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Пассажирам, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, следует приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд", - рассказали в ГСЭ. Там добавили, что пассажиры могут самостоятельно доехать до станции Урожайной, чтобы сесть на поезд или произвести посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда. "Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя. На станции Урожайная дежурят два сотрудника "Гранд Сервис Экспресс". Вы узнаете их по ярким оранжевым жилетам. Дежурные помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя", - заключили в ГСЭ.
10:25 24.05.2026
 
