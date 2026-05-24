Финский политик призвал Европу отказаться от антироссийской риторики
Европа должна отказаться от антироссийской риторики и отменить экономические санкции против России, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс...
2026-05-24T06:50+0300
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европа должна отказаться от антироссийской риторики и отменить экономические санкции против России, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Европа должна отказаться от своей антироссийской риторики", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что ЕС должен предпринять несколько шагов, чтобы иметь возможность восстановить диалог с Россией.
"Он должен отменить все экономические санкции против нее, должен снова покупать энергию у России, должен признать тот факт, что НАТО никогда не будет допущено к расширению на Украине", - сказал Мема.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
Финский политик Мема: Европа должна отказаться от антироссийской риторики
