Финский политик призвал Европу отказаться от антироссийской риторики - 24.05.2026, ПРАЙМ
Финский политик призвал Европу отказаться от антироссийской риторики
Финский политик призвал Европу отказаться от антироссийской риторики
2026-05-24T06:50+0300
06:50 24.05.2026
 
Финский политик призвал Европу отказаться от антироссийской риторики

Финский политик Мема: Европа должна отказаться от антироссийской риторики

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европа должна отказаться от антироссийской риторики и отменить экономические санкции против России, заявил РИА Новости финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Европа должна отказаться от своей антироссийской риторики", - сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что ЕС должен предпринять несколько шагов, чтобы иметь возможность восстановить диалог с Россией.
"Он должен отменить все экономические санкции против нее, должен снова покупать энергию у России, должен признать тот факт, что НАТО никогда не будет допущено к расширению на Украине", - сказал Мема.
Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
 
