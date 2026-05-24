https://1prime.ru/20260524/posol-870171207.html

Посол рассказал о проблемах с получением пенсий в Новой Зеландии

Посол рассказал о проблемах с получением пенсий в Новой Зеландии - 24.05.2026, ПРАЙМ

Посол рассказал о проблемах с получением пенсий в Новой Зеландии

Проблемы с получением пенсий из России есть у россиян в Новой Зеландии из-за трудностей с банковскими переводами, заявил в интервью РИА Новости посол Российской | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T01:18+0300

2026-05-24T01:18+0300

2026-05-24T01:18+0300

россия

экономика

новая зеландия

запад

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870171207.jpg?1779574728

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Проблемы с получением пенсий из России есть у россиян в Новой Зеландии из-за трудностей с банковскими переводами, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Веллингтоне Станислав Кранс. Согласно новозеландской статистике, где-то год назад в государстве было 360 российских пенсионеров, которые переехали в Новую Зеландию по разным причинам и получают российскую пенсию, объяснил собеседник агентства. "С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо могут попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными", - рассказал в беседе с агентством Кранс. В итоге, пенсионеры недополучают средства для жизни в такой дорогой стране, как Новая Зеландия, добавил дипломат. "Мы надеемся, что в какой-то момент в Новой Зеландии поймут, что важно решить эту гуманитарную задачу. Это не касается текущей геополитической ситуации. Это тот ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам Новой Зеландии", - подчеркнул Кранс. В РФ не раз заверяли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

новая зеландия

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новая зеландия, запад, рф