Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал о проблемах с получением пенсий в Новой Зеландии - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260524/posol-870171207.html
Посол рассказал о проблемах с получением пенсий в Новой Зеландии
Посол рассказал о проблемах с получением пенсий в Новой Зеландии - 24.05.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о проблемах с получением пенсий в Новой Зеландии
Проблемы с получением пенсий из России есть у россиян в Новой Зеландии из-за трудностей с банковскими переводами, заявил в интервью РИА Новости посол Российской | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T01:18+0300
2026-05-24T01:18+0300
россия
экономика
новая зеландия
запад
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870171207.jpg?1779574728
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Проблемы с получением пенсий из России есть у россиян в Новой Зеландии из-за трудностей с банковскими переводами, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Веллингтоне Станислав Кранс. Согласно новозеландской статистике, где-то год назад в государстве было 360 российских пенсионеров, которые переехали в Новую Зеландию по разным причинам и получают российскую пенсию, объяснил собеседник агентства. "С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо могут попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными", - рассказал в беседе с агентством Кранс. В итоге, пенсионеры недополучают средства для жизни в такой дорогой стране, как Новая Зеландия, добавил дипломат. "Мы надеемся, что в какой-то момент в Новой Зеландии поймут, что важно решить эту гуманитарную задачу. Это не касается текущей геополитической ситуации. Это тот ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам Новой Зеландии", - подчеркнул Кранс. В РФ не раз заверяли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
новая зеландия
запад
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новая зеландия, запад, рф
РОССИЯ, Экономика, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ЗАПАД, РФ
01:18 24.05.2026
 
Посол рассказал о проблемах с получением пенсий в Новой Зеландии

Посол Кранс: в Новой Зеландии есть проблемы с получением пенсий из России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Проблемы с получением пенсий из России есть у россиян в Новой Зеландии из-за трудностей с банковскими переводами, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Веллингтоне Станислав Кранс.
Согласно новозеландской статистике, где-то год назад в государстве было 360 российских пенсионеров, которые переехали в Новую Зеландию по разным причинам и получают российскую пенсию, объяснил собеседник агентства.
"С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо могут попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными", - рассказал в беседе с агентством Кранс.
В итоге, пенсионеры недополучают средства для жизни в такой дорогой стране, как Новая Зеландия, добавил дипломат.
"Мы надеемся, что в какой-то момент в Новой Зеландии поймут, что важно решить эту гуманитарную задачу. Это не касается текущей геополитической ситуации. Это тот ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам Новой Зеландии", - подчеркнул Кранс.
В РФ не раз заверяли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаРОССИЯНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯЗАПАДРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала