Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза

2026-05-24T04:16+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза в период с понедельника 18 мая по четверг 21 мая по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, подсчитали для РИА Новости аналитики торговой сети "Перекресток". "По данным торговой сети "Перекресток" продажи мороженого в период с 18 по 21 мая увеличились на 48% в натуральном выражении по сравнению с результатами за период с 11 по 14 мая", - говорится в сообщении. При этом в годовом выражении продажи мороженого в торговой сети увеличились на 70% в период с 12 по 21 мая.

