https://1prime.ru/20260524/produkty-870145574.html

Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты

Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты - 24.05.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты

Ребенок просит воду, покупатель открывает батончик у полки или отпивает из бутылки по дороге к кассе — в обычной жизни такие ситуации кажутся безобидными... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T02:02+0300

2026-05-24T02:02+0300

2026-05-24T02:02+0300

бизнес

продукты

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866433936_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccc96b3df18618f618852f7454232608.jpg

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ребенок просит воду, покупатель открывает батончик у полки или отпивает из бутылки по дороге к кассе — в обычной жизни такие ситуации кажутся безобидными. Однако российское право оценивает их иначе, и в некоторых случаях это может обернуться административным или даже уголовным наказанием, рассказал агентству “Прайм” вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.Товар на полке остаётся имуществом магазина до момента оформления покупки. По Гражданскому кодексу выставление товара в месте продажи считается публичной офертой, а договор розничной купли-продажи обычно подтверждается оплатой и выдачей чека. Поэтому до расчёта у покупателя есть намерение купить вещь, но нет полной правовой защиты, как у собственника уже оплаченного товара."Если покупатель открыл бутылку воды, сохранил упаковку, предъявил её на кассе и оплатил, ситуация обычно остаётся бытовой. Иначе оценивается случай, когда человек съел товар, спрятал упаковку, прошёл расчётную зону и попытался выйти. Тогда у магазина появляются основания говорить о мелком хищении по статье 7.27 КоАП РФ, а при большей стоимости вопрос может перейти уже в уголовную плоскость", — пояснил эксперт.Особую осторожность стоит проявлять с весовыми товарами: бананы, конфеты, орехи, ягоды нужно сначала взвесить в полном виде. Если часть съедена до взвешивания, касса не сможет корректно определить цену, и даже при готовности оплатить у покупателя возникнет спор.Магазин вправе вызвать полицию, если считает, что товар похищен. Охрана может удержать человека на месте правонарушения только для передачи сотрудникам полиции — сами продавец или охранник не признают покупателя виновным, окончательную оценку дают уполномоченные органы и суд с учётом записи камер, показаний сотрудников и факта оплаты, рассказал эксперт.“При конфликте из-за открытого товара разумнее сразу предложить оплату и предъявить упаковку. Для крупных споров возможна медиация — добровольная процедура с нейтральным посредником. Главное правило: взяли товар до кассы — сохраните упаковку, предъявите её при расчёте и оплатите до выхода из магазина”, - заключил Дмитрий Хрулев.

https://1prime.ru/20260514/produkty-869923463.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, продукты