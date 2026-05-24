Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/produkty-870145574.html
Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты
Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты - 24.05.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты
Ребенок просит воду, покупатель открывает батончик у полки или отпивает из бутылки по дороге к кассе — в обычной жизни такие ситуации кажутся безобидными... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T02:02+0300
2026-05-24T02:02+0300
бизнес
продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866433936_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccc96b3df18618f618852f7454232608.jpg
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ребенок просит воду, покупатель открывает батончик у полки или отпивает из бутылки по дороге к кассе — в обычной жизни такие ситуации кажутся безобидными. Однако российское право оценивает их иначе, и в некоторых случаях это может обернуться административным или даже уголовным наказанием, рассказал агентству “Прайм” вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.Товар на полке остаётся имуществом магазина до момента оформления покупки. По Гражданскому кодексу выставление товара в месте продажи считается публичной офертой, а договор розничной купли-продажи обычно подтверждается оплатой и выдачей чека. Поэтому до расчёта у покупателя есть намерение купить вещь, но нет полной правовой защиты, как у собственника уже оплаченного товара."Если покупатель открыл бутылку воды, сохранил упаковку, предъявил её на кассе и оплатил, ситуация обычно остаётся бытовой. Иначе оценивается случай, когда человек съел товар, спрятал упаковку, прошёл расчётную зону и попытался выйти. Тогда у магазина появляются основания говорить о мелком хищении по статье 7.27 КоАП РФ, а при большей стоимости вопрос может перейти уже в уголовную плоскость", — пояснил эксперт.Особую осторожность стоит проявлять с весовыми товарами: бананы, конфеты, орехи, ягоды нужно сначала взвесить в полном виде. Если часть съедена до взвешивания, касса не сможет корректно определить цену, и даже при готовности оплатить у покупателя возникнет спор.Магазин вправе вызвать полицию, если считает, что товар похищен. Охрана может удержать человека на месте правонарушения только для передачи сотрудникам полиции — сами продавец или охранник не признают покупателя виновным, окончательную оценку дают уполномоченные органы и суд с учётом записи камер, показаний сотрудников и факта оплаты, рассказал эксперт.“При конфликте из-за открытого товара разумнее сразу предложить оплату и предъявить упаковку. Для крупных споров возможна медиация — добровольная процедура с нейтральным посредником. Главное правило: взяли товар до кассы — сохраните упаковку, предъявите её при расчёте и оплатите до выхода из магазина”, - заключил Дмитрий Хрулев.
https://1prime.ru/20260514/produkty-869923463.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866433936_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f85c66744c75fd49b43674270e6b458.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, продукты
Бизнес, продукты
02:02 24.05.2026
 
Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты

Хрулев: употребление продуктов до оплаты наказуемо, если человек не заплатил

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКассир считает деньги в супермаркете сети "Лента" в Москве
Кассир считает деньги в супермаркете сети Лента в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ребенок просит воду, покупатель открывает батончик у полки или отпивает из бутылки по дороге к кассе — в обычной жизни такие ситуации кажутся безобидными. Однако российское право оценивает их иначе, и в некоторых случаях это может обернуться административным или даже уголовным наказанием, рассказал агентству “Прайм” вице-президент Международной Ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.
Продукты в тележке в магазине - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
АКОРТ назвала продукты, сильнее всего подешевевшие в апреле
14 мая, 12:57
Товар на полке остаётся имуществом магазина до момента оформления покупки. По Гражданскому кодексу выставление товара в месте продажи считается публичной офертой, а договор розничной купли-продажи обычно подтверждается оплатой и выдачей чека. Поэтому до расчёта у покупателя есть намерение купить вещь, но нет полной правовой защиты, как у собственника уже оплаченного товара.
"Если покупатель открыл бутылку воды, сохранил упаковку, предъявил её на кассе и оплатил, ситуация обычно остаётся бытовой. Иначе оценивается случай, когда человек съел товар, спрятал упаковку, прошёл расчётную зону и попытался выйти. Тогда у магазина появляются основания говорить о мелком хищении по статье 7.27 КоАП РФ, а при большей стоимости вопрос может перейти уже в уголовную плоскость", — пояснил эксперт.
Особую осторожность стоит проявлять с весовыми товарами: бананы, конфеты, орехи, ягоды нужно сначала взвесить в полном виде. Если часть съедена до взвешивания, касса не сможет корректно определить цену, и даже при готовности оплатить у покупателя возникнет спор.
Магазин вправе вызвать полицию, если считает, что товар похищен. Охрана может удержать человека на месте правонарушения только для передачи сотрудникам полиции — сами продавец или охранник не признают покупателя виновным, окончательную оценку дают уполномоченные органы и суд с учётом записи камер, показаний сотрудников и факта оплаты, рассказал эксперт.
“При конфликте из-за открытого товара разумнее сразу предложить оплату и предъявить упаковку. Для крупных споров возможна медиация — добровольная процедура с нейтральным посредником. Главное правило: взяли товар до кассы — сохраните упаковку, предъявите её при расчёте и оплатите до выхода из магазина”, - заключил Дмитрий Хрулев.
 
Бизнеспродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала