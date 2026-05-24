СМИ рассказали о телефонном разговоре Лукашенко и Макрона

2026-05-24T20:07+0300

ПАРИЖ, 24 мая – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко предостерег Минск от вовлечения в конфликт на Украине и призвал его работать над улучшением отношений между Белоруссией и Европой, сообщил в воскресенье телеканал TF1 со ссылкой на окружение французского лидера. "(Макрон – ред.) подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну… Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые действия для улучшения отношений между Белоруссией и Европой", - приводит телеканал слова источника в окружении Макрона. В воскресенье президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили региональные проблемы и отношения Минска с ЕС и Францией в частности. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

